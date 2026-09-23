韓·美, 핵잠 협력·전작권 전환 속도낸다

유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령이 22일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 예정에 없던 ‘깜짝 정상회담’을 갖고 대미 전략투자와 전시작전통제권 전환, 핵추진잠수함, 원자력 협력, 조선 협력 등 한·미 주요 현안을 논의했다. 양 정상은 대미투자 협상이 큰 진전을 이룬 것을 환영하고, 지연되거나 정체됐던 현안을 진전시키기 위한 후속협의를 워싱턴에서 가급적 빨리 갖기로 했다.



위성락 국가안보실장은 이날 뉴욕 프레스센터 브리핑에서 “이 대통령은 트럼프 대통령과 저녁 7시20분부터 약 30분 동안 한·미 정상회담을 가졌다”며 “양 정상은 양국 간 전략투자 사업 논의가 큰 진전을 이룬 것을 환영했다”고 밝혔다.

세 번째 마주 앉은 두 정상 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 미국 뉴욕의 한 호텔에서 마주 앉아 이야기를 나누고 있다. 유엔총회 참석을 계기로 열린 대미투자 협의가 진전되면서 회담 일정이 이날 오전 확정됐다. 두 정상은 약 30분간 회담하며 핵추진잠수함 연료와 조선 협력, 전시작전통제권 전환 등에 관한 후속 협의를 이어가기로 했다. 뉴욕=뉴스1

양 정상은 지난해 11월 한·미 정상 공동설명자료를 토대로 핵잠수함 연료, 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리, 조선 협력, 전작권 전환 등에서 협력을 심화하기로 했다. 청와대 고위관계자는 “일부 주제는 여러 곡절로 지연되거나 정체돼 있었는데 다시 복원시켜 가속화하자는 얘기를 우리가 주로 했다”고 설명했다. 이 대통령은 방위비 증액과 한반도 방위에 대한 한국의 책임 확대 의지도 설명했고, 트럼프 대통령은 조선 협력에 특히 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다. 호르무즈해협 파병 문제는 이날 회담에서 논의되지 않았다.



이번 회담은 대미투자 협상이 막판 진전을 보이면서 전격 성사됐다. 당초 투자 협상 전망이 불투명해 별도 회담을 구체적으로 추진하지 않았지만 이후 협의가 급진전하자 양국이 다시 추진해 이날 오전 최종 확정했다. 청와대 고위관계자는 “투자 협의가 진전이 잘됐기 때문에 급히 다시 추진했고 성사가 됐다”고 말했다.



트럼프 대통령은 북한과의 대화 의지도 재확인했다. 이 대통령이 북·미 대화 재개에 역할을 해달라는 기대를 전달하자 트럼프 대통령은 호응하면서 김정은 북한 국무위원장과 “좋은 관계로 잘 지낸다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 다만 북·미 간 구체적인 접촉이나 연락이 오가는 단계는 아닌 것으로 파악됐다.



이 대통령은 23일로 예정된 미·중 정상회담이 한·중 관계를 포함한 역내 정세에 중요하다고 언급하며 성공적인 개최를 기원했다. 양 정상은 주요 현안의 후속협의를 조속히 이어가기로 했으며 워싱턴에서 진행할 예정이다.

이 대통령은 앞서 유엔총회 기조연설에서 “대한민국은 오랫동안 멈춰 있던 북·미 대화가 조속히 재개되고, 한반도 전쟁 종식과 평화 체제 전환을 위한 당사자 간 대화로 발전할 수 있는 발판을 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다. 북핵 문제에 대해서는 “우선 북측의 핵·미사일 능력 고도화를 중단시키고, 중기적으로 축소를 거쳐 장기적으로 핵 없는 한반도를 향해 나아갈 수 있을 것”이라고 말했다.

남북관계에 대해서도 “국제무대에서도 북측을 존중하고, 협력할 것은 협력해 나가겠다”며 “기본적인 소통 채널부터 복원하며 신뢰를 쌓아나가는 것이 안정적인 평화공존의 첫걸음”이라고 강조했다. 이 대통령은 또 “위기가 깊으면 깊을수록 유엔의 기본 정신으로 반드시 되돌아가야 한다”며 ‘K이니셔티브’와 ‘건설적 기여국 연대’를 제안했다.

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