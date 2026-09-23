홍지선 “주택 공급, 착공·입주 끝까지 챙길 것”

홍지선 신임 국토교통부 장관이 23일 취임 일성으로 주택 공급 확대와 실행력 강화를 강조했다. 3기 신도시와 도심 주택사업의 속도를 높이고 인허가 패스트트랙 등을 통해 주택 공급 계획을 실제 착공과 입주로 연결하겠다는 방침이다.

홍 장관은 이날 세종정부청사에서 진행한 취임식에서 “주택 공급은 계획과 숫자에 머물러서는 안 된다”며 “3기 신도시와 도심 주택사업의 속도를 높여 실제 착공과 입주로 이어지도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.

홍지선 국토교통부 장관(가운데)이 23일 취임 후 첫 행보로 3기신도시 부천대장지구 현장을 방문해 주택공급 추진현황을 점검하고 있다.

국토교통부 제공

그는 주택 수급 불균형과 임대차 시장 불안, 가계부채 부담이 서로 맞물려 있다며 “구조적인 문제를 풀 수 있는 현장과 실용 중심의 주택정책으로 전환해야 한다”고 강조했다. 주택 공급의 실행력을 높이기 위해 수도권 지방정부와 다층적 협의체를 가동하고 통합심의와 인허가 패스트트랙을 구축하겠다는 구상도 내놨다. 중앙정부의 제도적 지원과 지방정부의 자율성을 바탕으로 ‘협력형 주택공급 모델’을 정착시키겠다는 것이다.

홍 장관은 임대차 시장 안정을 위한 민간 장기임대 확대 방침도 재확인했다. 그는 “주택경기 변동과 전세시장 불안에 대응할 수 있는 안정적인 시장의 안전판을 만들겠다”며 청년·신혼부부 등 무주택자가 역세권 등 양호한 입지의 주택에서 적정한 임대료로 거주할 수 있도록 보편형 공공임대도 활성화하겠다고 했다. 균형발전과 교통망 확충 및 건설·교통 분야의 안전과 공정도 강조했다. 그는 불필요한 자료 작성과 형식적인 보고·회의를 줄이겠다며 “보고를 위한 보고, 회의를 위한 회의보다 국민에게 어떤 변화가 생겼는지를 먼저 묻겠다”고 했다.

홍 장관은 취임 후 첫 현장행보로 3기 신도시 부천대장지구 현장을 찾아 택지조성과 주택공급 추진현황을 점검했다. 그는 “주택공급은 계획보다 실행이 중요하다”며 “3기 신도시에 최단기 착공모델을 적용하는 등 사업 일정과 공정을 면밀히 관리하고, 부천대장 지구뿐 아니라 8·13 대책 등 주택공급 정책 전반을 꼼꼼히 챙겨 국민 주거안정이라는 실질적인 성과로 이어지도록 해야 한다”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지