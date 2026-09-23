노재헌 주중대사 “韓·中, 혁신 파트너로 함께 가야”

노재헌(사진) 주중대사가 한국과 중국이 서로 지속 가능한 시장이자 혁신의 파트너로 함께 나아가야 한다고 말했다.



노 대사는 22일 베이징 주중대사관에서 열린 개천절·국군의날 리셉션 환영사에서 “인공지능(AI), 공급망 재편, 녹색 전환이 가속화되는 문명적 대전환 시대에 한·중 관계 역시 공통의 가치는 넓히고, 차이는 지혜롭게 관리해야 한다”면서 이같이 말했다. 그는 “지난 1년은 한·중 관계 새로운 도약의 전기를 마련한 의미 있는 시간이었다”며 “양국 정상 간 두 차례 회동을 통해 관계 복원의 흐름을 만들고 양국 관계의 미래 발전 방향을 제시했다”고 평가했다. 이어 “선전 아시아태평양경제협력체(APEC)가 역내 지도자 간 소통과 협력을 확대하고 아태지역의 평화와 번영을 모색하는 장이 되길 기대한다”고 덧붙였다.



이날 행사에는 류빈 외교부 부장조리(차관보)가 중국 정부를 대표해 참석했다. 류 부장조리는 축사에서 “현재 세계는 백년 만의 큰 변혁 국면이 가속화하고 있고, 중국과 한국은 광범위한 공동의 이익이 있다”면서 “물가에 있는 누각에 달빛이 제일 먼저 닿듯, 한국의 각 친구들이 대중 협력을 강구하고, 중국 발전의 혜택을 공유하길 바란다”고 말했다.



현장에는 중국 지방정부 관계자를 비롯해 각계 주요 인사와 독립유공자 후손 등 1000여명이 참석했다.

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