대구시, 두류공원에 2만석 규모 ‘스포츠∙공연 복합 돔구장’ 건립 추진…2031년 착공 목표 [지역이슈]

대구시가 정부의 ‘지붕형 경기장(돔구장)’ 건립 지원 공모에 참여하기 위해 달서구 두류공원 유니버시아드 테니스장 일대를 ‘스포츠∙공연 복합 돔 구장’ 건립 후보지로 최종 선정했다. 시는 대규모 공연과 국제 대회를 상시 개최할 수 있는 2만석 규모의 돔 구장을 구상하고 있으며, 이번 공모에 선정되면 타당성 조사 등을 거쳐 2031년 착공을 추진할 계획이다.

23일 추경호 시장이 시청 동인청사에서 스포츠∙공연복합돔구장 건립 추진과 관련해 언론 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

추경호 대구시장은 23일 기자 회견을 열고 이 같은 계획을 밝히며 “과감한 규제 혁신을 동반해 민간 투자를 끌어냄으로써 돔 구장 건립 사업을 성공적으로 완수하겠다”고 강조했다.

대구시에 따르면 1972년 준공된 대구체육관은 시설이 낡고 오래된 데다 관람석도 3800석 규모에 불과한 실정이다. 이 때문에 대구체육관을 사용하는 프로농구 활성화는 물론, 배드민턴∙탁구∙전자 경기 등 실내 종목의 전국 및 국제 대회 유치에 물리적인 제약이 컸다. 시는 올 상반기 정부의 돔 구장 건립 지원 계획을 파악하고 공모를 준비해 왔다. 다른 시∙도보다 경쟁력 있는 입지를 고르기 위해 대중교통 접근성, 부지 매입 비용, 사업 실현 가능성, 주변 기반 시설과의 상승효과 등을 종합적으로 검토해 최종 후보지를 확정했다.

두류공원 일대는 지하철과 버스 등 대중교통 접근성이 뛰어난 곳이다. 현재 시 소유 부지여서 별도의 부지 매입 절차가 필요 없고, 비용 부담 없이 곧바로 활용할 수 있다는 점이 큰 장점으로 꼽힌다. 특히 주변에 이월드 등 기존 기반 시설이 이미 갖춰져 있는 데다, 시가 추진 중인 ‘국가도시공원 지정’ 사업과 유기적으로 결합할 수 있다. 이에 따라 향후 단순한 경기장∙공연장을 넘어 도심 속 휴식과 문화를 아우르는 복합 공간으로 거듭날 수 있다는 게 대구시의 설명이다.

스포츠∙공연 복합 돔구장 건립 계획(안). 대구시 제공

시는 정부 사업 공모에 선정되는 대로 타당성 조사와 규제 완화 절차에 착수할 예정이다. 이후 2029년 실시설계용역을 진행하고, 2031년에는 본격적인 착공에 들어갈 수 있을 것으로 전망하고 있다. 시는 전문가 의견을 바탕으로 최정상급 문화 예술인의 대형 공연은 물론 프로농구, 전자 경기, 배드민턴 등 실내 스포츠 종목의 전국 및 국제 대회를 안정적으로 치를 수 있는 '2만 석'을 가장 알맞은 규모로 이끌어냈다.

‘움직임식 좌석을 설치해 최대 2만8000명까지 수용할 수 있는 2만 석 규모로 지붕형 경기장을 지을 경우, 총 건립 비용은 5000억원 안팎이 될 것으로 시는 추산하고 있다. 일각에서 제기된 5만석 규모의 건립안에 대해 대구시는 건립비가 1조2000억원을 넘어서는 데다, 서울 잠실 지붕형 경기장(3만석)이나 창동 아레나(1만8000석) 등 수도권에서 추진 중인 건립 사례와 비교했을 때 향후 활용도와 실용성이 다소 떨어질 수 있다고 분석했다.

시는 국비와 민간투자를 중심으로 사업을 추진해 시비 투입을 최소화할 방침이다. 돔 구장 안에 호텔과 쇼핑몰, 컨벤션 등 수익성 높은 부대시설을 유치하고 건폐율∙용적률을 완화해 투자하기 좋은 환경을 조성해 나갈 계획이다. 문화체육관광부는 날씨에 상관없이 스포츠 경기와 공연을 할 수 있는 복합형 돔구장을 추진하고 있다. 내년 6월 최종 후보지 선정을 앞두고 부산시와 서울 강서구, 인천, 경기도 광명∙파주∙구리, 충남 천안 등이 공모 참여 뜻을 보이고 있다.

추경호 대구시장은 “대구 돔구장 건립은 지역 스포츠∙공연 인프라의 한계를 극복하고, 고부가가치 일자리 창출과 관광산업 활성화로 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것”이라며 “240만 대구 시민들께서도 뜻과 마음을 한데 모아달라”고 당부했다.

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