씨앗 심고 식물 가꾸니 노인 인지기능 향상돼

국립수목원 정원 치유 프로그램 '기억 이음'. 국립수목원

씨앗을 심고 식물을 가꾸는 정원 치유 프로그램에 참여한 경도인지장애 및 인지 저하 노인의 인지기능과 삶의 질이 높아지고 불안 수준은 낮아진 것으로 나타났다.

산림청 국립수목원은 경기 포천시 보건소와 함께 경도인지장애 및 인지 저하 노인을 대상으로 정원 치유 프로그램 ‘기억 이음’을 운영한 결과 인지기능이 참여 전보다 21.7％ 향상했다고 26일 밝혔다.

또한 삶의 질은 12.1% 높아졌고, 불안 수준은 43.8% 감소했다.

‘기억 이음’은 씨앗을 심고 식물을 가꾸는 정원 활동을 통해 인지 자극과 감각·신체 활동을 경험하도록 구성된 프로그램이다.

참가자들은 지난 5월부터 이달까지 총 10차례 국립수목원을 방문해 씨앗 관찰과 파종, 정원 설계, 식물 성장 관찰 등을 단계적으로 경험했다. 프로그램에는 인지 자극뿐만 아니라 감각·신체 활동과 참여자 간 교류 등도 포함됐다.

연구팀은 프로그램 참여 전후 참가자들의 인지기능과 심리 상태를 평가했다. 그 결과 인지기능은 참여 전보다 21.7% 향상됐으며, 삶의 질은 12.1% 높아졌다. 반면 불안 수준은 43.8% 감소한 것으로 나타났다.

국립수목원은 이번 결과가 정원에서 식물을 가꾸는 과정에서 이뤄지는 인지 자극과 감각 경험, 신체활동, 사회적 교류가 노령층의 인지 및 정서적 건강을 지원할 가능성을 보여준다는 데 의미가 있다고 설명했다.

국립수목원 관계자는 “연구 결과를 바탕으로 노령층의 인지 건강과 정서적 활력을 지원하는 정원 치유 프로그램을 더욱 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

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