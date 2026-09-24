“어디서든 얘기 나눠요” 박물관·영화관서 자살 예방 운동 [탐사기획-자살예방법, 살아남은 사람들]

지난 2일 찾은 독일 베를린 보데박물관 214호 전시실. 회녹색 벽과 나무 천장 아래 조각과 그림이 늘어선 긴 방에 예수의 대리석상이 놓여 있었다. 그 뒤편 벽 아래에는 벽과 같은 색을 칠한 낮은 상자가 있었고, 안에는 짙은 남색 쿠션이 준비됐다. 관람객은 언제든 쿠션을 꺼내 대리석 바닥에 깔고 앉아 명상할 수 있다. 안내판에는 ‘이 방은 여러분의 정서적 안녕을 위한 공간입니다’라고 적혀 있었다. 부처상도 함께 놓은 이 전시실은 박물관이 베를린 자살예방센터와 함께 꾸린 ‘치유의 방’이다.



독일에서는 자살과 정신건강 문제를 박물관과 영화관 같은 문화공간에서 자연스럽게 접하게 하려는 시도가 이어지고 있다. 자살을 입에 올리기 쉬워져야 인식도 바뀐다는 생각에서다.

독일 보데박물관 214호 ‘치유의 방’ 전시실. 베를린=배주현 기자

보데박물관은 2023년부터 지역 자살예방센터와 함께 이 공간을 운영해 왔다. 위기 청소년·청년을 상담하는 또래 상담단체 U25도 함께한다. 25세 이하 청년층의 자살 예방을 위해 만들어진 이 단체는 현재 독일 전역 14개 지역에서 약 360명의 또래 상담가와 함께 자살위기 상담을 지원하고 있다. U25의 청소년 상담가들은 평소에는 익명으로 접수되는 위기 청소년들의 메일을 받아 고민 상담을 이어가고, 정기적으로 박물관에서 일반 시민들에게 자살 예방에 대한 이야기를 전한다.



지난달 23일 박물관은 ‘마음의 안식처’ 프로그램을 진행했다. 지난 1일 만난 라라 로트다이 U25 베를린 지부 책임자는 “보데박물관과 협력해 일반 시민들이 자살 예방 주제에 관한 정보를 안전하게 접할 수 있는 공간을 마련했다. 보통 공공 박물관에서는 관람객들이 바닥에 앉는 것이 허용되지 않는다. 그런 점에서 이 프로그램은 일종의 혁신이라고 할 수 있다”고 설명했다.

영화관 치네모션 베를린 호엔쇤하우젠 ‘너무나 인간적인(Irrsinnig Menschlich)’ 상영프로그램 브로슈어. 치네모션 베를린 호엔쇤하우젠 제공

보데박물관에서 10㎞ 떨어진 동베를린 리히텐베르크구에는 영화관 ‘시네모션 베를린 호엔쇤하우젠’이 있다. 이곳에서는 2010년부터 매년 자살, 우울증을 비롯한 다양한 정신건강 문제를 주제로 한 영화 상영프로그램 ‘너무나 인간적인(Irrsinnig Menschlich)’이 열린다. 구청과 지역 정신보건 네트워크, 당사자·가족 단체, 병원이 함께 꾸리는 프로그램이다. 상영이 끝나면 이들이 관객과 마주 앉아 이야기를 나눈다. 정신건강 문제를 공개적으로 논의하자는 취지다.



카트린 고크슈 리히텐베르크구 보건담당 구정의원은 “이 행사는 오랫동안 정신건강 문제를 공론화하고 정보와 대화의 장을 마련해 왔다”고 말했다. 라라는 “시민들이 자살이라는 단어를 일상에서 더 자주 접하고 이야기할 수 있어야 자살이 특정 사람의 문제가 아닌 사회적 의제가 될 수 있다”고 말했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화(109) 또는 자살예방 SNS상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다. 본 기사는 자살예방 보도준칙 4.0을 준수하였습니다.

※본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

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