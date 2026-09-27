[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 27일 (일요일) 66년생, 좋은 기운 다가온다…기회 잡을 때

96년생: 돈의 위력을 강하게 느낀다. 84년생: 도움이 필요한 곳을 외면하지 말 것. 72년생: 현재 일은 정정당당하게 부딪치는 것이 좋다. 60년생: 경험자를 찾는 것이 현명한 방법이다. 48년생: 지혜로운 사람은 재운이 따라다닌다. 36년생: 먼저 돌아보는 사람은 인망을 얻을 수 있다.

97년생: 나의 일을 남이 가로챈다. 85년생: 길이 아니면 쳐다보지도 마라. 73년생: 계획이 떠오른다면 다시 한번 도약할 수 있다. 61년생: 상호보완적인 노력이 필요할 때이다. 49년생: 사람들은 힘들지만 상당한 보람이 있다. 37년생: 새로운 정보는 계속해서 습득하다.

98년생: 새것만 찾는다고 좋은 것은 아니다. 86년생: 할 일 다 하고 좋은 소리 못 듣는다. 74년생: 자신의 실력을 키워 능력으로 대비하라. 62년생: 그냥 내버려두고 멀리서 지켜보라. 50년생: 세 바퀴로 구르려 하니 힘든 건 당연지사다. 38년생: 건강에 적신호가 들어올 가능성이 크다.

99년생: 심신이 편하지 못하니 들뜨기 쉽다. 87년생: 남의 일에 괜히 참견하지 마라. 75년생: 자신의 의지로 차단하는 건 어려운 일이다. 63년생: 낙상의 위험이 많다는 사실을 잊지 마라. 51년생: 시간이 지나면 그릇된 것으로 평가받을 수 있다. 39년생: 몸은 편하지만 마음은 그다지 편하지 않다.

00년생: 앞서 들어온 순서대로 택하라. 88년생: 급할수록 차분히 판단해야 된다. 76년생: 이성과 관계된 문제로 복잡해질 수 있다. 64년생: 일에 기력만 떨어지고 고생만 하게 된다. 52년생: 직접 눈으로 확인한 후 움직여야 탈이 없다. 40년생: 좋은 약은 먹기에 쓰다는 말의 참뜻을 헤아려라. 28년생: 한결같은 모습을 유지해야 길하다.

01년생: 상대가 행복해한다면 그 방법대로 나갈 것. 89년생: 미비한 곳을 보완하는 날이다. 77년생: 헌신하거나 보여주는 것은 위험한 행위임을 인지하라. 65년생: 자신감을 가지고 다가서면 성공할 수 있다. 53년생: 자존심을 버리고 손을 내밀어라. 41년생: 외로울 때 나도 모르게 찾게 되는 곳이 있다. 29년생: 충실한 생활자세로 임하자.

02년생: 거래처 확보 등 대외적인 운이 좋다. 90년생: 성과도 없이 마음만 바쁜 하루이다. 78년생: 작은 것부터 챙기는 습관이 필요하다. 66년생: 기회가 다가오고 있음을 유념하라. 54년생: 진흙 속의 진주가 더욱 아름답다. 42년생: 지나치면 큰 재물을 잃을 수도 있다. 30년생: 투자는 충분히 생각하고 결정하자.

03년생: 상대를 의식한 표현력이 필요함. 91년생: 약속한 일은 빨리 처리하라. 79년생: 말이 실감나는 날이니 차분하게 움직여라. 67년생: 대부분의 불행은 과욕에서 시작된다. 55년생: 말의 의미를 가슴 깊이 되새길 때이다. 43년생: 왼손이 하는 일을 오른손이 모르게 하라. 31년생: 비명이라도 지르고 싶은 심정이다.

04년생: 쌈짓돈 불어나는 운. 92년생: 여러 사람의 의견에서 답이 나온다. 80년생: 집중력을 발휘하면 원하는 것을 성취할 수 있다. 68년생: 전력투구하면 힘든 일도 해낼 수 있다. 56년생: 주변에 동업자부터 구하는 것이 좋겠다. 44년생: 편안한 마음으로 눈을 감고 기다려라. 32년생: 옛것에 너무 얽매이지 마라.

05년생: 의심이 가지만 아직 때가 이르다. 93년생: 뜻밖의 사람에게서 초대를 받는다. 81년생: 일이 답답해도 한꺼번에 하지 마라. 69년생: 과도한 지출은 자신을 벼랑으로 밀어낸다. 57년생: 일이 아무리 급하더라도 서두르지 마라. 45년생: 건강관리 잘하고 무리하지 않는 것이 상책이다. 33년생: 사람에게 있어서 궁합은 중요하다.

06년생: 친구와 다툴수록 먼저 손 내밀 것. 94년생: 약속은 뒤로 미루는 것이 좋다. 82년생: 극과 극을 달리는 행위는 자제하라. 70년생: 직접 부딪치고 경험하는 것이 여러모로 이롭다. 58년생: 이득이 있다고 너무 좋아할 필요는 없다. 46년생: 약속은 서면상의 글로 남겨야 한다. 34년생: 일을 추진하면 실패가 온다.

95년생: 아무 계획 없이 마음만 앞서는구나. 83년생: 하고 싶다고 섣불리 나서지 마라. 71년생: 일을 위해서는 피나는 노력이 필요하다. 59년생: 가슴 깊은 곳에서 무엇인가 나타난다. 47년생: 답답할 때는 속내를 보이는 친구를 만나자. 35년생: 윤곽을 파악한 후에 진행하자.

백운철학원

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