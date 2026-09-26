[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 26일 (토요일) 66년생, 예상 못한 변화 온다…미리 대비하라

96년생: 과신하면 구설이 따르기 쉽다. 84년생: 자신의 위상을 드높일 수 있는 운세다. 72년생: 욕심이 화를 부르니 양보하면 유익하다. 60년생: 득실을 따지기엔 다소 무리가 있다. 48년생: 사태수습을 위해서 고개를 숙여라. 36년생: 굳어 있는 마음을 풀지 못하면 불편하다.

97년생: 간밤에 있었던 지난 일은 깨끗하게 잊자. 85년생: 내가 살길은 이 길밖에 없다는 각오로 하라. 73년생: 상대방에 따라서 대응방법이 달리하라. 61년생: 단점을 드러내는 일이 전화위복의 계기. 49년생: 도움을 청하는 솔직함이 필요하다. 37년생: 믿음이 약하면 위기를 벗어나기 힘들다.

98년생: 태양의 아름다움에 도취해보는 것도 좋다. 86년생: 다가온 현실을 그대로 인정하라. 74년생: 이미 정해진 것은 인정하고 넘어가자. 62년생: 외형에 관심을 갖지 말고 내면을 충실히. 50년생: 비슷하게 보인다고 단정짓지 마라. 38년생: 루머에 대응하는 것을 집착하지 마라.

99년생: 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자. 87년생: 허욕을 탐하지 않으면 좋은 결과가 온다. 75년생: 말없이 실천하면 인망을 얻을 수 있다. 63년생: 시끄럽게 떠들면 가능성이 희박하다. 51년생: 타협도 좋지만 손해보는 마음으로 하라. 39년생: 순리를 택하는 것이 안정의 첩경이다.

00년생: 고민하던 일 속 시원히 해결됨. 88년생: 마음을 열면 재물을 얻기에 유리하다. 76년생: 연인과 함께 보내는 시간이 즐겁지 않다. 64년생: 부부싸움이 예상되니 서로를 헤아려라. 52년생: 투자의 시기를 제대로 택해야 한다. 40년생: 일방적인 인간관계는 유지하기 힘들다. 28년생: 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.

01년생: 작은 성과지만 만족하는 운. 89년생: 새로운 사람과 손발을 맞추는 것은 좋다. 77년생: 피해볼 수 있으니 약속을 지키자. 65년생: 잠시 쉬어 가는 때는 다른 건 잊자. 53년생: 원하는 것이 무엇인지 잘 판단하라. 41년생: 긍정적인 생각은 건강에 중요하다. 29년생: 완벽한 것은 좋으나 지나치면 좋지 않다.

02년생: 현상유지 한다면 다행이다. 90년생: 요행을 바라면 역경에 처할 수 있다. 78년생: 하면 된다는 마음으로 일을 진행하라. 66년생: 주변여건이 변할 수 있으니 대비하라. 54년생: 대충 넘기면 그만한 대가를 치른다. 42년생: 원인해결을 찾지 못하면 어려워진다. 30년생: 조금 모자라는 듯한 것이 가장 이상적.

03년생: 급한 성격만큼 손해 보는 운이니 느긋하라. 91년생: 문제 처리에서 옳고 그름을 따지지 마라. 79년생: 마음에 없는 말은 오래가지 않는다. 67년생: 방향을 잘 택하면 재물이 따른다. 55년생: 자력으로 대사를 도모하기엔 힘이 부족하다. 43년생: 건강에 좋다고 남용하지 마라. 31년생: 상대에게 정신적인 만족감을 주어라.

04년생: 손에서 떠났다면 미련 버릴 것. 92년생: 자기가 파놓은 함정에 자신이 걸려든다. 80년생: 눈으로 목격한 일이 판단이 안 된다. 68년생: 무엇을 선택할지 딜레마에 빠질 수 있다. 56년생: 미래에 적응할 수 있도록 교육시켜라. 44년생: 모처럼 즐거운 시간을 가지겠다. 32년생: 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.

05년생: 자신을 먼저 사랑하고 아낄 것. 93년생: 이해타산을 앞세우면 아무런 소용이 없다. 81년생: 가벼운 눈인사라도 나누면서 시작하라. 69년생: 직업적인 어려움은 있지만 무리는 없다. 57년생: 마음에 있으면 행동으로 나타나게 마련. 45년생: 태도가 좋은 사람은 귀인을 만난다. 33년생: 직장에서 나의 위치를 굳건히 지켜라.

06년생: 경쟁을 두려워할 필요는 없다. 94년생: 터놓고 의지할 곳이 없으니 답답하다. 82년생: 친구들에게 연락해도 핑계뿐이다. 70년생: 마음에 없는 말은 잠깐의 유익을 준다. 58년생: 어디를 가도 금전적인 소비가 커진다. 46년생: 분위기에 어울리면 약속을 잊는다. 34년생: 노력 없이 얻은 것은 오래가지 못한다.

95년생: 사소한 인간관계를 중요시 생각하라. 83년생: 확인하지 않는 일은 결정은 뒤로 미루어라. 71년생: 싸움을 하면 자신이 가장 괴로울 뿐이다. 59년생: 선량한 사람 착한 일을 하지만 나타냄은 없다. 47년생: 오해를 풀지 않으면 힘든 시기를 보낸다. 35년생: 의욕이 떨어지는 것은 자아상실의 현상이다.

백운철학원

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