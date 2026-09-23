[단독] 北, ‘마두로 군부 측근’ 주북대사 평양 부임 1년째 막아

‘반미 연대’로 밀착했던 북한, 베네수엘라 관계에 변화가 감지되고 있다. 지난 1월 니콜라스 마두로 전 대통령의 미국 압송 이후 베네수엘라가 미국과의 관계 개선에 나서면서다. 베네수엘라의 대미 외교 행보와 맞물려 양국 외교관계가 대사대리급으로 낮아질지 주목된다.

주북한대사로 임명된 호세 안토니오 무르가 밥티스타 전 베네수엘라 육군총사령관(가운데). 베네수엘라 육군 제공

22일 베네수엘라 외교가에 따르면 베네수엘라 정부는 지난해 8월 호세 안토니오 무르가 밥티스타 전 육군총사령관을 주북한 특명전권대사로 임명했다. 밥티스타는 베네수엘라 군부의 핵심 인사로 꼽힌다. 2017년 제41기갑여단장을 지냈으며, 이후 중부통합방위전략지역 사령관을 거쳐 2023년 7월 육군총사령관에 발탁됐다.

밥티스타는 2024년 전역 이후 북한 대사로 낙점됐다. 베네수엘라 국회는 지난해 8월 밥티스타의 주북한 대사 임명안을 승인했고, 정부도 같은 달 대사로 공식 임명했다. 북한도 밥티스타에 대한 아그레망을 승인했다. 육군총사령관 출신을 주북한 대사로 기용했다는 점에서 당시 베네수엘라가 북한과의 관계에 상당한 무게를 둔 인사로 해석됐다.

그러나 마두로 전 대통령 압송 이후 양국 외교관계에는 이전과 다른 움직임이 나타났다. 세계일보 취재에 따르면 이미 아그레망을 내주며 밥티스타의 대사 부임에 동의했던 북한이 정작 올해 초 그의 평양 부임을 가로막은 것으로 파악됐다. 상대국의 아그레망까지 받은 대사의 부임이 지연되는 것은 이례적이다. 양국 관계나 해당 인사에 대한 상대국의 입장에 변화가 있었는지를 살펴볼 수 있는 대목이다.

북한 역시 베네수엘라에 정식 대사를 보내지 않은 채 대사대리 체제를 이어가고 있다. 북한은 지난 2월 마지막 주 참사관급 인사를 임시대사대리로 파견했다. 베네수엘라 현지 소식통에 따르면 이 인사는 지난 3월 안드레아 코라오 파리아 베네수엘라 외교차관을 만나 자신을 ‘리명길 참사관’이라고 소개했다. 리 참사관은 자신이 아프리카 적도기니에서 오랜 기간 근무한 경력이 있다고 소개한 것으로 전해졌다.

북한은 지난 2월 참사관급 인사를 주베네수엘라 임시대사대리로 파견했다. 오른쪽이 리명길 임시대사대리. 베네수엘라 외교부 제공

외교관계에서 대사대리는 정식 대사 대신 공관장으로 파견되는 직위인 반면, 임시대사대리는 대사의 부재나 공석 때 공관 내 차석이 한시적으로 공관장 직무를 수행하는 것을 뜻한다. 베네수엘라 측은 참사관급 인사의 공관장 체제가 장기화할 경우 양국 외교관계의 격이 대사대리급으로 낮아질 가능성을 우려하며 북한의 후속 인선을 예의주시하는 것으로 알려졌다.

베네수엘라 외교가에서는 이 같은 기류 변화의 배경으로 밥티스타가 마두로 전 대통령의 측근이라는 점에 주목하고 있다. 올해 1월 마두로 전 대통령의 미국 압송 이후 북한이 베네수엘라와 거리를 두기 시작했다는 관측이 나오기 때문이다. 마두로 정부에서 부통령을 지낸 델시 로드리게스가 현재 베네수엘라를 이끌고 있지만, 대외정책의 무게중심은 이전과 달라졌다는 평가가 나온다. 과거 쿠바·니카라과와 함께 중남미의 대표적인 ‘반미 3국’으로 꼽혔던 베네수엘라는 마두로 전 대통령 압송 이후 미국과 빠르게 관계를 복원하며 협력의 폭을 넓히고 있다.

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