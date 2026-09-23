추석연휴 전날 고속도로 벌써 정체…서울→부산 최대 7시간30분

추석 연휴 전날인 23일 교통량이 평소보다 많아지면서 전국 주요 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.



한국도로공사는 이날 하루 차량 613만 대가 이동하면서 일반적인 수요일보다 혼잡할 것으로 전망했다.

추석 연휴를 하루 앞둔 23일 서울 서초구 잠원IC 인근 경부고속도로 하행선 방향(오른쪽) 차량들이 서행하고 있다.

수도권에서 지방으로 이동하는 차량은 51만 대, 지방에서 수도권으로 이동하는 차량은 45만 대로 예상된다.



요금소 기준 서울에서 부산까지 이동하는 데 걸리는 시간은 최대 7시간 30분으로 추산됐다. 서울에서 광주까지는 6시간 50분, 목포까지는 7시간 20분, 강릉까지는 3시간 20분으로 예측됐다.



지방 방향 도로는 이날 오전 6∼7시께부터, 서울 방향 도로는 오전 7∼8시께부터 혼잡해져 오후 6∼7시에 정점에 이르겠다.



교통 혼잡은 지방 방향의 경우 내일까지 이어지고, 서울 방향은 오후 8∼9시에 해소될 전망이다.



오후 1시 기준으로는 경부선 부산 방향 북천안∼천안호두휴게소 부근 29㎞, 중부내륙선 창원 방향 여주분기점∼감곡 부근 10㎞와 문경2터널∼진남터널 부근 11㎞, 중부선 남이 방향 오창∼남이분기점 11㎞, 평택제천선 제천 방향 남안성∼금광3터널 부근 10㎞ 등이 정체 상태다.

<연합>

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