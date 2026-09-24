서울시민 고립 치유 ‘잇다플레이스’ 활짝

서울 성동구에 외로움 예방부터 고립·은둔 시민의 일상 회복과 사회적 관계 형성까지 지원하는 공간이 문을 열었다. 누구나 부담 없이 방문해 쉬고 사람을 만나며 필요한 경우 상담과 전문적인 지원까지 받을 수 있다.



서울시는 성수동에 서울시복지재단이 운영하는 ‘서울잇다플레이스’(포스터)를 개관했다고 23일 밝혔다.



시는 외로움을 개인이 감당해야 할 감정이 아닌 도시가 함께 해결해야 할 사회문제로 보고 2024년 10월 ‘외로움 없는 서울’ 정책을 발표했다. 지난해 4월부터 올해 8월까지 24시간 전화상담 서비스인 ‘외로움안녕120’의 누적 상담은 8만여건, 시민들이 쉬고 교류하며 상담받을 수 있는 ‘서울마음편의점’의 누적 이용자는 16만4000여명이다. 이번에는 일상에서 자연스럽게 사람과 관계를 맺을 수 있는 공간으로 정책 범위를 넓혔다.



서울잇다플레이스에는 외로움안녕120을 비롯해 전문가 대면 상담을 받을 수 있는 ‘1대1 상담실’, 청년들의 휴식·교류공간인 ‘청년마음편의점’이 들어섰다. 치유·교류 프로그램을 운영하는 ‘배움숲’, 공연·문화행사가 열리는 ‘울림숲’, 전시·체험공간인 ‘숲마루’ 등도 마련했다. 특히 외로움안녕120은 대면 상담까지 기능을 넓히고 필요하면 심리검사와 심층상담으로 연계한다. 청년마음편의점은 서울잇다플레이스에 문을 연 1호점을 시작으로 대학·학원가 등 청년 밀집지역과 지하철역 인근에 총 5곳까지 확대할 계획이다.

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