[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 24일 (목요일) 66년생, 뜻대로 안 풀려도 비관은 금물

96년생: 참는 자에게 복이 온다는 말을 새겨라. 84년생: 대체적인 윤곽을 잡았다면 일을 진행해라. 72년생: 보잘것없는 일이라고 위축되지 마라. 60년생: 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라. 48년생: 다른 것을 취하려고 애쓰는 것은 어리석다. 36년생: 투박한 것이 깊은 정을 느끼는 법이다.

97년생: 흐름을 잘 이용하면 소득이 따른다. 85년생: 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다. 73년생: 여유를 가지면 추구하는 것을 얻는다. 61년생: 여성은 일과 가정이란 두 갈래에 갈등한다. 49년생: 사람들이 멀리해도 가치는 존재한다. 37년생: 온화한 마음으로 대하면 사람들이 따른다.

98년생: 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다. 86년생: 남의 일처럼 느끼던 일이 자신에게 온다. 74년생: 내면의 세계를 보지 못하면 실수가 온다. 62년생: 찬성과 반대를 고려하여 결정하라. 50년생: 새로운 사태에 재빨리 대처하라. 38년생: 이미 예상된 일도 직접 확인하라.

99년생: 근성이 없으면 사람들에게 불안감을 준다. 87년생: 양보다는 질을 따져보고 선택하라. 75년생: 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 없다. 63년생: 풍족한 생활에 빠지만 안일함을 느낀다. 51년생: 파란 하늘이 드리우니 욱일 승천하는 운세. 39년생: 조용하고 한적한 곳을 찾음이 이로운 시기.

00년생: 완벽함만 추구하지 말라. 88년생: 홧김에 성질 부렸다가 두고두고 후회한다. 76년생: 이성관계는 맺고 끊는 것이 분명해야 한다. 64년생: 방대한 양의 자료는 주변 사람에게 맡겨라. 52년생: 순탄하게 시작해서 순탄하게 끝나는 날. 40년생: 융합하는 모습을 보이면 모두가 기뻐한다. 28년생: 겉으로는 힘이 있어 보이지만 불안하다.

01년생: 그동안의 노력이 헛되지는 않았다. 89년생: 상대에 대해 벅찬 느낌이면 잠시 물러서라. 77년생: 감각적인 것에 의존하면 근시안적인 발상. 65년생: 상황에 맞추어 영향력 있는 태도를 보여라. 53년생: 선택사양을 잘못 이해하면 금전 손실이다. 41년생: 특이한 방법이 좋은 결과를 낳는다. 29년생: 물욕이란 적당하면 큰 도움이 된다.

02년생: 두 마리 토끼를 다 쫓지 마라. 90년생: 실력을 제대로 발휘하지 못하는 것도 운이다. 78년생: 조화를 이루지 못하면 모든 것이 허사다. 66년생: 불공평한 현실에 압도당하면 비관적이 된다. 54년생: 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라. 42년생: 손에 없다고 한숨쉬지 말고 열심히 찾자. 30년생: 모래 위에 성을 쌓는 행위는 자제하라.

03년생: 삼각관계 유연하게 대처하라. 91년생: 개인과 집단이 부딪치면 사태가 발생한다. 79년생: 익숙해지니 일의 능률도 오른다. 67년생: 새로운 것을 습득하면 큰 도움이 된다. 55년생: 불모지나 다름없는 곳에 나무를 심는 격. 43년생: 단단한 것은 오래두면 무르게 된다. 31년생: 보이지 않는 벽을 상대하는 것과 같다.

04년생: 우선순위를 정해 놓았으면 그대로 따라야 함. 92년생: 금전문제는 선배의 조언을 구해야 이롭다. 80년생: 바라는 것이 많으면 스트레스가 많다. 68년생: 손재수가 다분하니 금전거래는 삼가라. 56년생: 혼자보다는 둘이서 힘을 합하는 것이 쉽다. 44년생: 일이 해결되니 몸도 마음도 편하다. 32년생: 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다.

05년생: 자신의 의지만으로 되지 않을 때도 있다. 93년생: 꼭 할 일은 더 이상 미루지 않도록 할 것. 81년생: 한가지 일에만 매진하면 좋은 결과가 온다. 69년생: 일은 많고 사람이 부족하니 즐겁다. 57년생: 모나지 않게 생활하면 별일없이 진행된다. 45년생: 사업이 갑자기 위기에 부딪칠 수 있다. 33년생: 마음이 편안하면 일이 잘된다.

06년생: 떠벌려서 이로울 게 없다. 94년생: 심리적인 우월감은 그리 오래가지 않는다. 82년생: 잡으려고 손을 내밀지만 생각보다 멀다. 70년생: 기쁨이 더 크게 느껴지니 흡족하다. 58년생: 마감시간이 임박하면 힘들어진다. 46년생: 언행이 일치하면 모든 것이 순탄하다. 34년생: 집안이 소란할 때는 적극적으로 해결하라.

95년생: 직장인은 승진의 기회가 찾아온다. 83년생: 물러나서 이보 전진을 위한 노력을 하라. 71년생: 오늘에 충실하고 내일을 대비하는 시기. 59년생: 원하는 것을 얻지만 손실이 따른다. 47년생: 실수를 덮고 대응책을 강구하라. 35년생: 한적한 곳에서 사고 날 가능성이 다분하다.

백운철학원

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