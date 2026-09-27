‘서울’ 모자 썼더니 270만 조회…외국인 사로잡은 서울 굿즈

서울마이소울 벨트캡. 서울시

서울의 전통 요소를 현대적으로 재해석한 굿즈가 외국인 사이에서 인기를 끌고 있다.

특히 서울시와 전통 매듭 패션 브랜드가 협업해 만든 모자는 일본 사회관계망서비스(SNS)에서 별도 광고 없이 270만회가 넘는 조회수를 기록하며 화제가 됐다.

서울시는 올해 온·오프라인 판매채널의 외국인 구매 데이터를 분석한 ‘서울굿즈 TOP 10’을 23일 처음 공개했다.

최근 가장 주목받은 상품은 서울시 도시브랜드 ‘SEOUL MY SOUL’과 전통 매듭 패션 브랜드 ‘온고’(ONGO)가 협업해 지난 3일 출시한 ‘서울마이소울 벨트캡’이다. 한복 매듭에서 착안한 요소를 현대적인 모자 디자인에 접목한 상품이다.

지난 7일 한 일본인이 엑스(X·옛 트위터)에 올린 벨트캡 착용 사진은 별도 광고나 홍보 없이 조회수 270만회를 기록했다. 좋아요 3만2000건, 재게시 7900건, 북마크 9300건 등이 이어지며 일본 이용자들 사이에서 빠르게 확산됐다.

‘SEOUL MY SOUL’은 뉴욕의 ‘I♥NY’처럼 도시 이름을 앞세워 도시의 정체성과 매력을 하나의 상징으로 표현하는 서울의 도시브랜드다. 서울시는 2022년 개발에 착수해 2023년 8월 공개했다. ‘마음이 모이면 서울이 됩니다’라는 의미를 담았으며 하트·느낌표·스마일을 활용해 서울의 ‘마음·경험·즐거움’을 표현했다.

외국인의 서울 굿즈 구매 데이터를 보면 주요 소비층은 20~30대였으며, 판매 채널에 따라 선호하는 상품에도 차이가 나타났다.

오프라인에서는 서울의 장소와 풍경을 담은 소형 기념품이 강세를 보였다.

DDP디자인스토어의 온·오프라인 합산 판매 1위는 ‘서울 스티커 컬렉션 50종’이었다. ‘서울 4대문·4대궁 엽서’, ‘콩콩이 엽서’, 남산·광화문 마그넷 등이 뒤를 이었다. 상위권에는 주로 1만원 미만 상품이 포진했다.

가격대가 높더라도 한국적 요소와 디자인이 뚜렷한 상품은 외국인들의 호응을 얻었다.

소상공인과 협업해 만든 9만9000원짜리 ‘두루마기 비옷’은 준비 물량이 모두 판매됐다. 지난 2월 문을 연 서울시청 서울갤러리점에서는 5만9000원짜리 ‘풍경자개함’도 꾸준히 판매되고 있다. 이 매장의 외국인 방문객 비중은 22%를 넘었다.

종로·명동·광화문·강남역·여의도한강공원 등에 있는 서울마이소울샵에서는 해치 랜덤피규어와 마그넷, 볼펜 등 1만원대 상품이 인기를 끌었다.

온라인에서는 캐릭터 상품이 강세를 보였다. 해치 플레잉카드와 백호 봉제키링, 해치&소울프렌즈 우드블록 타워 등이 외국인 구매자들의 선택을 받았다.

서울시는 외국인들의 관심을 끌 수 있는 굿즈를 확대하기 위해 민간 브랜드와의 협업도 이어가고 있다. 무신사스탠다드와 협업한 서울 스탬프 커스텀 티셔츠를 비롯해 정관장의 ‘조선왕실 다과상 세트’, 서울간식 라이스칩 등이 대표적이다.

김형래 서울시 홍보기획관은 “일본 SNS에서 화제가 된 벨트캡과 외국인 구매 데이터는 ‘서울다운 디자인’이 경쟁력 있는 콘텐츠로 소비되고 있음을 보여준다”며 “서울의 문화와 이야기를 담은 굿즈를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

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