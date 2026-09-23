추가은, 아시아신기록으로 한국 사격 첫 금메달 명중 [아시안게임]

추가은(25·임실군청)이 두 차례 신기록을 세우며 생애 처음 출전한 아시안게임에서 사흘 동안 금 맛을 보지 못한 한국 사격에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다.

추가은은 23일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 246.3점을 쏴 8명 가운데 1위에 올랐다.

23일 일본 아이치현 종합 사격장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 사격 여자 10m 공기권총 결선에 출전한 한국 추가은이 과녁을 조준하고 있다. 연합뉴스

은메달은 선이야오(241.3점), 동메달은 장란신(221.6점·이상 중국)이 차지했다.

이날 추가은은 개인전 본선과 결선에서 모두 신기록을 작성했다.

개인전 본선에선 582점(엑스텐 19개)으로 아시안게임 본선 신기록을 세우며 전체 1위로 결선에 진출했다.

결선에선 고니시 유카리(일본)가 2017년 작성한 종전 아시아기록(245.3점)을 1.0점 경신했다.

이 기록으로 김민정이 2019년 제100회 전국체전에서 세운 한국신기록과 타이를 이뤘다.

한국 선수가 아시안게임 여자 10ｍ 공기권총 개인전에서 우승한 것은 2010년 광저우 대회의 김윤미 이후 16년 만이다.

추가은은 개인전 결선에선 압도적인 기량으로 첫 10발부터 선두에 올라서며 끝까지 1위를 지켰다.

중국 응원단이 격발 전후로 쏟아낸 고성과 함성에도 흔들리지 않은 추가은은 결선 내내 선두를 지키며, 앞선 사흘 동안 중국 선수들에게 번번이 막혔던 한국 사격에 첫 금메달을 안겼다.

추가은은 20발 합계 205.4점으로 메달을 확보했고, 22발까지 225.9점을 기록해 선이야오에게 4.1점 앞선 채 금메달을 다투는 마지막 두 발에 들어갔다.

마지막 두 발에서도 20.4점을 보탠 추가은은 선이야오를 무려 5.0점 차로 따돌리고 우승을 확정했다.

2017년 처음 국가대표로 선발된 추가은은 2020 도쿄 올림픽에서 진종오와 공기권총 혼성 단체전에 출전했다.

하지만 항저우 대회가 열린 2023년엔 태극마크를 달지 못하면서 아시안게임 무대를 밟지 못했다.

올해 국제사격연맹(ISSF) 뮌헨 월드컵 동메달과 항저우 월드컵 4위로 상승세를 탄 그는 마침내 처음 선 아시안게임 무대에서 아시아 정상에 섰다.

추가은은 앞서 단체전에선 오예진(IBK기업은행), 김보미(부산시청)와 함께 은메달도 합작했다.

첫 아시안게임 무대에서 금메달과 은메달을 나란히 한 개씩 따낸 추가은은 25일 이 종목 혼성 단체전에 참가해 다시 한번 금메달을 사냥한다.

<연합>

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