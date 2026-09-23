출연진도 놀란 미모...김상겸 아내 박한솔, ‘동상이몽2’ 등장

김상겸 아내 박한솔이 ‘동상이몽2’에 모습을 드러내면서 출연진들의 관심을 모았다.

김상겸 아내 박한솔이 ‘동상이몽2’에 모습을 드러내면서 출연진들의 관심을 모았다. ‘[선공개] NEW 운명 부부 김상겸박한솔 합류 화제의 리센느 원이 닮은꼴 아내?! | 동상이몽2 - 너는 내 운명 | SBS’ 영상 캡처. SBS

22일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명(동상이몽2)’에서는 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 은메달을 획득한 스노보드 국가대표 김상겸과 아내 박한솔 씨가 새로운 부부로 등장했다.

이날 방송에서 김상겸은 올림픽을 마치고 “오랜 시간 걸려서 미안하고 이제라도 메달을 줄 수 있어 다행”이라면서 아내에게 고마운 마음을 드러냈다.

당시 그의 인터뷰에서 옆에 함께한 아내도 화제가 됐다. 일부 누리꾼들은 그의 아내를 ‘미인’으로 칭하면서 김상겸에게 부러움을 표현했다.

여러 예능에 출연한 부부는 함께 방송에 출연하는 것에 대해서도 긍정적인 반응을 보였다. 이번 프로그램에 출연한 부부는 인터뷰에서 화제가 됐던 아내의 미모에 대해서도 언급했다. 김상겸이 아내가 ‘에스파’ 카리나, 배우 설인아를 닮았다는 이야기를 들었다고 전했다. 또 본인이 봤을 땐 ‘리센느’ 원이를 닮았다고 말했다.

박한솔의 모습이 공개된 이후에는 걸그룹 멤버를 연상시킨다는 이야기도 나왔다. 이지혜는 걸그룹 리센느의 원을 떠올렸다고 언급했고, 김숙 역시 걸그룹 멤버 같은 분위기가 느껴진다는 반응을 보였다.

박한솔 역시 남편의 입을 통해 외모 칭찬을 들으니 기분이 좋다며 웃었고, 시청자들에게 댓글을 좋게 남겨달라고 농담 섞인 부탁을 건넸다.

이날 방송에서는 김상겸의 올림픽 메달 획득 이후 일상뿐 아니라 부부의 자연스러운 대화와 서로를 향한 애정도 함께 공개됐다.

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