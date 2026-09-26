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‘땡겨요’로 소상공인 매출 늘린다…부산, 쿠폰 20만장 지급

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부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

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10억원 투입해 소비활력쿠폰 지급…최대 1만원 할인
동백전 결제하면 캐시백도…소상공인 매출 56억원 증가 기대

공공배달앱 ‘땡겨요’를 통한 소비를 늘려 소상공인의 매출 확대를 돕는 할인쿠폰 20만장이 부산에서 풀린다.

 

25일 부산시에 따르면 시는 지난 21일부터 12월15일까지 총 10억원을 투입해 ‘소상공인 공공배달서비스 소비활력쿠폰’을 지급한다. 공공배달앱 이용을 활성화해 대형 배달플랫폼의 높은 중개수수료로 어려움을 겪는 소상공인의 매출을 늘리겠다는 취지다.

부산시가 소상공인 매출 확대를 위해 12월15일까지 총 10억원을 투입해 ‘소상공인 공공배달서비스 소비활력쿠폰’을 지급한다. 사진은 공공배달앱 ‘땡겨요’ 홍보 포스터. 부산시 제공
부산시가 소상공인 매출 확대를 위해 12월15일까지 총 10억원을 투입해 ‘소상공인 공공배달서비스 소비활력쿠폰’을 지급한다. 사진은 공공배달앱 ‘땡겨요’ 홍보 포스터. 부산시 제공

소비활력쿠폰은 두 종류로 운영된다. 우선 9월 한 달간 동백전을 10만원 이상 사용한 시민에게 10월1일 ‘땡겨요’에서 사용할 수 있는 5000원 할인쿠폰을 지급한다. 10월에도 동백전을 10만원 이상 사용하면 11월1일 같은 쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

 

‘땡겨요’에서 바로 받을 수 있는 할인 혜택도 있다. 동백전으로 2만원 이상 결제하면 5000원을 즉시 할인받을 수 있다. 두 종류의 쿠폰을 모두 받은 경우 중복 사용도 가능하다. 쿠폰은 ‘땡겨요’ 가맹점 가운데 동백전 가맹점에서 사용할 수 있다.

 

특히 ‘땡겨요’에서 동백전으로 결제하면 동백전 캐시백도 적용된다. 이달 30일까지는 15% 캐시백이 적용되고, 이후부터 10%로 조정된다. 다만 15% 캐시백은 예산 소진에 따라 조기 종료될 수 있다.

 

시는 이번 사업을 통해 소비자의 ‘땡겨요’ 이용을 늘리고 지역 소상공인 매출을 56억원 이상 증가시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.

 

부산시 관계자는 “소비활력쿠폰을 통해 공공배달앱 이용을 확대하고 소상공인의 배달 비용 부담을 낮춰 실질적인 매출 증가로 이어지도록 하겠다”고 말했다.


부산=오성택 기자 fivestar@segye.com 기자페이지 바로가기

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