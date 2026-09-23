황선우, 남자 자유형 200ｍ 2위로 결승행…2연패 시동 [아시안게임]

한국 수영 간판 황선우(강원특별자치도청)가 자유형 200ｍ 아시안게임 2연패를 향한 첫발을 순조롭게 뗐다.



황선우는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 200ｍ 예선에서 1분47초97, 전체 2위로 결승에 진출했다.

한국 황선우. 연합뉴스

2022 항저우 아시안게임 이 종목 챔피언인 황선우는 이날 오후 5시 24분 같은 장소에서 열릴 결승에서 2회 연속 금메달에 도전한다.



금메달을 놓고 황선우와 경쟁을 벌일 것으로 예상되는 일본의 무라사 다쓰야가 1분47초60으로 전체 1위를 했다. 중국의 장좐서는 1분48초68, 5위 기록으로 결승에 올라갔다.



황선우와 함께 출전할 예정이었던 김우민(강원특별자치도청)은 어깨 부상으로 기권했다.



황선우는 2022 항저우 대회 이 종목 결승에서 1분44초40으로 금메달을 목에 걸었고, 지난해 전국체육대회에서는 1분43초92로 기록을 단축해 아시아 신기록을 수립했다.



황선우는 오전 예선 마지막 일정이었던 혼성 혼계영 400ｍ 예선 주자로도 출전해 결승행을 견인했다.



이은지(배영)∼박시은(평영)∼김지훈(접영)에 이어 마지막 자유영 주자로 입수한 황선우는 1위 중국과 격차를 혼자 3초 이상 좁히며 전체 기록 3분54초02로 터치패드를 찍었다.



5위로 결승에 진출한 한국 혼성 혼계영은 2022 항저우 대회 동메달에 이어 2회 연속 메달 사냥에 나선다.



여자 접영 100ｍ 예선에서는 안세현(제주시청)이 59초22로 6위, 이송은(전북원스포츠단)이 1분00초49로 9위를 해 두 선수 모두 상위 10명이 겨루는 결승 무대에 안착했다.



남자 접영 100ｍ 예선은 양재훈(강원특별자치도청)이 52초19로 5위, 김지훈(대전광역시청)이 52초62로 9위에 올라 나란히 결승에 올랐다.



여자 배영 100ｍ 예선에서는 김승원(경기체고)이 1분00초37로 전체 3위, 이은지(강원특별자치도체육회)가 1분00초86으로 4위에 올라 두 선수 모두 무난히 결승 티켓을 거머쥐었다.



여자 평영 100ｍ 예선에서는 박시은(강원특별자치도체육회)이 1분08초14로 전체 5위에 자리하며 역시 결승 진출에 성공했다.



여자 개인혼영 400ｍ 예선에 나선 이희은(대전광역시시설관리공단)은 4분55초30, 9위로 결승에 올라갔다.

<연합>

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