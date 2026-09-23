與지도부, 용산역서 추석 귀성인사…"거당적 민생 정책 올인"

더불어민주당 김민석 대표를 비롯한 지도부는 추석 연휴를 하루 앞둔 23일 용산역을 찾아 귀성객들에게 인사했다.



김 대표는 양복 차림에 '민생회복 물가안정 마음 넉넉한 한가위'라는 문구가 적힌 어깨띠를 메고 대합실과 열차 플랫폼을 돌며 승객들을 만났다.

더불어민주당 김민석 대표를 비롯한 당 지도부가 23일 서울 용산역에서 귀성 인사를 하고 있다. 공동취재사진

한병도 원내대표, 최민희·서미화·한민수·이성윤·전용기·권미경 최고위원, 한정애 사무총장, 권칠승 정책위의장, 김태선 비서실장, 박성준 수석대변인 등도 함께 했다.



김 대표는 사진을 요청하는 어린이와 웃으며 사진을 촬영하고 외국인 관광객에게 "추석에 오셨다"며 인사를 나눴다. 이어 플랫폼에서 기차를 탑승하는 귀성객들을 향해 손을 흔들며 안전한 귀성을 기원했다.



이날 용산역에서 장애인 이동권 관련 집회를 벌이던 전국장애인차별철폐연대 관계자로부터 면담 요청서를 전달받기도 했다.



김 대표는 앞서 국회에서 열린 최고위원회의에서 "장바구니 물가가 떨어지는 등 비교적 안정된 추석 물가가 다행이지만, 일부 품목에 대한 우려와 체감, 경기 전반에 대한 걱정의 말씀을 놓치지 않고 유념하겠다"고 말했다.



이어 "중산층과 서민, 사회적 약자를 지키는 민주당의 존재 이유를 성찰하며, 민생, 민생, 민생에 올인하겠다"면서 "추석 연휴 이후로는 매달 민생을 지키는 최고의 정책 입법 활동을 선정하고 포상하는 거당적인 민생 정책 경주를 시작하겠다"고 밝혔다.



한편 조국혁신당 신장식 당대표와 김준형 원내대표도 이날 용산역에서 귀성객들을 만났다.

<연합>

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