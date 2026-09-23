경찰, ‘불법 정치자금 수수 의혹’ 손훈모 순천시장실 압수수색

지난 6·3 지방선거 당시 불법 정치자금 수수 의혹을 받고 있는 손훈모 전남광주 순천시장에 대해 경찰이 강제수사에 본격적으로 나섰다.

순천시 청사. 순천시 제공

전남경찰청 반부패경제범죄수사2대는 23일 오전 8시쯤 순천시청과 손훈모 순천시장 집무실 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행했다.

이번 강제수사는 선거 당시 손 시장의 캠프 관계자가 사업가로부터 금품을 수수한 정황이 담긴 녹음 파일이 공개되면서 불거진 의혹 수사의 연장선이다. 공개된 녹음 파일에는 ‘5개’, ‘10개’ 등의 표현을 쓰며 금품을 전달하는 대화 내용이 포함되어 논란이 일었다.

경찰은 앞서 지난 5월 캠프 관계자의 자택 등을 압수수색해 관련 자료를 확보한 바 있으며, 이번 시장실 압수수색을 통해 확보한 추가 증거물을 토대로 실제 불법 정치자금 수수 행위가 있었는지와 손 시장의 개입·연관 여부를 집중적으로 규명할 방침이다.

한편 손 시장은 후보 시절 관련 의혹이 불거진 직후 자신과의 연관성을 강력히 부인한 바 있다. 경찰은 이번 압수수색을 통해 추가 증거를 확보하는 대로 관련자들을 상대로 조사를 이어갈 방침이다.

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