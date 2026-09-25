서울숲역 일대 복합 공간 조성…국립중앙의료원 현대화 [오늘, 특별시]

서울 지하철 서울숲역 일대에 공연장과 숙박 및 주거 시설을 갖춘 복합 공간이 들어선다. 776병상 규모의 국립중앙의료원 현대화도 본격화된다.

25일 서울시에 따르면 전날 제17차 건축위원회에서 이 같은 내용의 ‘뚝섬지구 특별계획구역Ⅳ 복합빌딩 신축 사업’, ‘국립중앙의료원 및 중앙감염병병원 건립 사업’ 안건이 통과됐다.

서울 성동구 ‘뚝섬지구 특별계획구역Ⅳ 복합빌딩 신축 사업’ 조감도. 서울시 제공

우선 성동구 성수동1가 685-701번지 일대에 지하 8층, 지상 49층의 규모로 공동주택 383세대, 622실의 숙박 시설, 좌석 903석을 갖춘 공연장이 한데 조성된다. 한강과 서울숲에 인접한 입지 특성을 살려 문화·숙박·주거 기능을 한 공간에 배치했다. 시민들이 이용할 수 있는 문화·여가 공간, 서울숲역과 주변 지역을 잇는 열린 보행 공간도 만든다. 공사는 올 하반기 재개 예정이다.

중앙감염병병원과 중앙외상센터가 함께 들어설 국립중앙의료원 조감도. 서울시 제공

중구 을지로의 국립중앙의료원은 국가적인 필수 의료 수요에 신속히 대응하는 국가 거점 종합 의료 시설로 탈바꿈한다. 지하 4층, 지상 16층 규모로 국립중앙의료원 526병상, 중앙감염병병원 150병상, 중앙외상센터 100병상 등 776병상을 갖춰 기존 국립중앙의료원(499병상)의 약 1.5배 규모로 조성된다.

명노준 시 주택실장은 “서울숲 일대 문화 복합 공간 조성, 필수 의료를 강화하는 국가 의료 정책으로 추진하는 사업들”이라며 “주거 안정과 도시 경쟁력 강화를 동시에 실현할 수 있도록 사업 추진을 적극 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지