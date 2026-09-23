부산 북항 상어 ‘부캉이’, 추석까지 나가길 기다린다…“안 나가면 외해 유도”

20일 부산 동구 부산항 북항 친수공원 수로에 출몰한 상어를 시민들이 카메라로 담고 있다. 지난 18일에 이곳에서 처음 발견된 상어는 친수공원 수로를 맴돌면서 빠져나가지 못하고 있다. 부산시는 상어 출몰로 안전에 유의해달라는 안내 문자까지 보냈지만 주말을 맞아 상어를 직접 보려는 시민들이 몰리면서 북항 친수공원은 북새통을 이뤘다. 연합뉴스

부산 북항 친수공원 수로에 닷새째 머물고 있는 3.5ｍ 크기의 상어를 두고 관계기관이 추석 연휴까지 자진해서 수로 밖으로 나가기를 기다리기로 했다.

연휴가 끝난 뒤에도 상어가 수로에 계속 머무를 경우 외해로 유도하는 방안 등을 검토할 예정이다.

23일 연합뉴스에 따르면 부산시와 부산항만공사, 부산해양경찰서, 국립수산과학원 등 관계자들은 지난 22일 오후 친수공원에 나타난 상어에 대한 대책회의를 열고 이번 추석 연휴인 24~27일까지 상어의 움직임을 지켜보기로 했다.

이후에도 상어가 수로를 빠져나가지 않을 경우 외해로 유도하는 방안 등을 검토하기로 했다.

추석 연휴 기간 상어를 직접 보려는 방문객이 몰릴 가능성에 대비해 안전관리도 강화한다.

앞서 지난 18일 바닷가에 조성된 친수공원 수로에서 길이 약 3.5ｍ의 상어가 발견됐다.

해경 등이 현장에 출동해 상어를 수로 밖으로 몰아내려 했지만 상어는 수로를 빠져나가지 않았다. 해경은 국립수산과학원의 권고에 따라 상어가 스스로 나갈 수 있도록 기다리기로 하고 퇴치 작업을 중단했다.

상어가 수로에 계속 머물면서 이를 구경하려는 방문객도 급증했다. 북항에서 발견된 이 상어에는 ‘부캉이’라는 이름까지 붙으며 전국적인 관심을 받고 있다.

평소 하루 평균 2000명 수준이던 친수공원 방문객은 지난 주말 이틀 동안 약 2만명으로 늘었다. 월요일인 21일에도 약 1만명이 이곳을 찾은 것으로 파악됐다.

상어를 보기 위해 몰려든 인파로 친수공원 주변 편의점과 카페 등도 때아닌 특수를 누리고 있다.

관계기관은 연휴 기간에도 많은 방문객이 친수공원을 찾을 것으로 예상되는 만큼 상어와의 안전거리를 확보하고 사고가 발생하지 않도록 현장 관리에 나설 방침이다.

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