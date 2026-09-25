‘렛츠런파크 영천’ 개장 2만7000명 방문…말 문화·관광 거점

경북도는 지난 12~20일 나흘간 ‘렛츠런파크 영천’ 개장기념 축제에 총 2만7122명이 방문했다고 밝혔다. 어린이 방문객은 7029명으로 가족 단위 관심이 높았고 영유아를 동반한 가족은 물론 연인과 친구 등 다양한 방문객이 행사장을 찾았다.

25일 도에 따르면 개장기념 축제에서는 미니호스·포니 먹이주기와 말 관련 만들기 체험 프로그램을 운영했다. 어린이에게는 말을 가까이에서 보고 직접 교감하면서 말에 대한 친밀감을 높이고 말산업과 말 문화에 관심을 가질 수 있도록 했다. 초보경마교실을 운영해 경주 방식과 출마표 보는 법 등도 안내했다.

도는 렛츠런파크 개장을 계기로 영천을 경마 중심의 시설에서 말 문화와 체험, 관광이 어우러진 지역의 새로운 관광거점으로 발전시킨다는 계획을 세웠다. 계절별 문화 행사와 말 체험 프로그램을 확대하고 산책과 휴식을 즐길 수 있는 공간을 활성화한다. 영천지역 관광 자원과 연계한 관광 상품을 개발해 방문객의 체류시간을 늘리고 지역 경제 활성화로 연계한다.

지역 농특산물과 먹거리, 소상공인이 참여할 수 있는 프로그램을 확대해 렛츠런파크 방문객이 지역 상권을 함께 이용할 수 있도록 함으로써 말산업과 관광, 지역경제가 상생하는 기틀을 마련한다.

2단계 공원조성 사업도 차질없이 추진한다. 공원과 휴식·체험 공간 등을 확충하면 경마가 열리는 날뿐만 아니라 평상시에도 시민과 관광객이 찾는 지역의 새로운 관광·여가 거점으로 활용될 수 있을 것으로 도는 기대하고 있다.

이철우 도지사는 “17년간 도민과 영천시민이 기다려 온 렛츠런파크 영천이 문을 열고 가족과 관광객이 찾는 새로운 여가공간으로 첫발을 내디뎠다”며 “앞으로 단순한 경마시설을 넘어 가족이 말과 교감하고 체험하며 즐길 수 있는 건전한 말 문화·레저공간으로 발전시키겠다”고 말했다.

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