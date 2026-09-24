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‘국가, 내 운전 실력 인정’ 윈터, 운전면허 취득 인증

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오세영 온라인 뉴스 기자 comeon@segye.com

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그룹 ‘에스파’ 멤버 윈터가 운전면허 취득 사실을 공개하며 소감을 전했다.

그룹 ‘에스파’ 멤버 윈터가 운전면허 취득 사실을 공개하며 소감을 전했다. COSMOPOLITAN Korea
그룹 ‘에스파’ 멤버 윈터가 운전면허 취득 사실을 공개하며 소감을 전했다. COSMOPOLITAN Korea

최근 유튜브 채널 ‘코스모폴리탄 코리아’에는 윈터가 출연한 영상이 공개됐다. ‘둘 중 누가 말티즈일까?’라는 제목으로 공개된 영상에서 그는 평소 아끼는 물건들을 직접 소개했다.

 

영상 말미에 등장한 윈터의 소장품은 운전면허증이었다. 화면에는 윈터가 발급받은 자동차운전면허증이 공개됐으며, 면허 종류는 2종 보통으로 확인됐다.

 

면허증 공개와 함께 사진 속 윈터의 모습도 시선을 모았다. 비교적 화질이 선명하지 않은 화면임에도 면허증 사진 속 윈터의 외모가 돋보였다.

 

윈터는 운전면허를 취득한 것에 대해 직접 기쁨을 드러냈다. 그는 “드디어 제가 면허를 땄다”며 “진짜 너무 소중하고 뿌듯하다”고 말했다.

 

이어 이번 면허증이 자신의 인생에서 처음 갖게 된 면허증이라는 점도 언급했다. 윈터는 면허 취득을 두고 국가로부터 자신의 운전 능력을 인정받은 듯한 기분이 든다고 설명했다.

 

그는 “‘내 운전 실력을 인정받았다’는 느낌도 들고, 진짜 어른이 된 것 같은 기분이다”라고 소감을 밝혔다. 그러면서 운전면허 취득을 자신이 경험한 일 가운데 근래 꽤 뿌듯했던 일 중 하나로 꼽았다.

 

시험을 치르던 당시의 긴장감에 대해서도 이야기를 전했다. 윈터는 “익숙하진 않았지만 생각보다 너무 무섭거나 긴장되진 않았다”며 평소 자동차를 자주 타는 편이라 상대적으로 긴장감이 덜했던 것 같다고 회상했다.

 

이번 영상에서는 윈터가 운전면허증을 직접 공개하면서, 첫 운전면허를 손에 넣은 기쁨과 성인이 된 듯한 느낌을 솔직하게 전했다.


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