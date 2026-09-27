“AI로 우리가게 홍보물 뚝딱”…종로구, 마케팅 강좌 연다 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 소상공인과 취·창업 준비생을 대상으로 인공지능(AI)을 활용해 브랜드 이야기를 만들고 홍보 콘텐츠까지 직접 제작하는 마케팅 강좌를 연다.

서울 종로구청. 종로구 제공

종로구는 다음 달 15일부터 11월 19일까지 매주 목요일 평생학습관에서 ‘2026 AI 브랜드텔링’을 진행한다고 27일 밝혔다.

강좌는 총 6주 과정으로 AI를 활용한 브랜드 마케팅을 실습 중심으로 배운다. 우선 AI 브랜드텔링의 개념을 이해한 뒤 소셜 빅데이터 플랫폼을 활용해 고객 후기와 주요 이슈, 벤치마킹 요소 특징 등 스토리 키워드를 조사하는 법을 배운다. 이어 핵심 고객을 정의하고 관심사를 고려한 타깃 그룹을 설계하며 브랜드에 맞는 키워드와 표현 방식, 비주얼, 콘셉트 등을 바탕으로 콘텐츠를 제작한다. 또 인기 콘텐츠의 구조를 분석하고 AI 기능을 활용해 만든 결과물을 실제 브랜드 콘텐츠로 확장하는 방법을 학습한다.

이번 강좌는 구민의 평생학습을 지원하는 구 평생교육 프로그램의 일환이다. 신청은 다음 달 2일까지 종로교육포털에서 선착순으로 받는다. 구민을 우선 선발한 뒤 타 지역 거주자에게도 기회를 제공할 계획이다. 수강료는 전액 무료이며 선발 결과는 개별 문자로 안내한다.

유찬종 종로구청장은 “브랜드 이야기를 만드는 일이 이제는 큰 기업만의 영역이 아니다”라며 “우리 지역 소상공인과 취·창업을 준비하는 청년들이 AI를 편하게 익혀 각자의 이야기를 더 효과적으로 알릴 수 있도록 돕겠다”고 말했다.

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