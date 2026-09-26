폴스타, 스타필드 고양서 찾아가는 시승·전시…폴스타 3·4 한자리에

스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 찾아가는 시승·전시 행사로 고객과 오프라인 접점을 늘린다.

폴스타코리아는 다음달 3일부터 11일까지 경기 고양의 복합 쇼핑몰 ‘스타필드 고양’에서 ‘폴스타 온 투어’를 진행한다고 26일 밝혔다.

‘폴스타 온 투어’. 폴스타코리아 제공

100% 온라인 판매 방식을 운영 중인 폴스타코리아는 고객들이 일상 속에서 브랜드와 차량을 보다 쉽고 편리하게 경험할 수 있도록 이번 행사를 기획했다.

폴스타 온 투어는 스타필드 고양 1층 고메 아트리움에서 진행된다. 폴스타의 준대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘폴스타 3’와 중형 전기 SUV ‘폴스타 4 쿠페’를 한자리에서 관람하고 시승할 수 있다.

시승 신청은 폴스타 공식 홈페이지를 통해 사전 예약 후 이용할 수 있고, 폴스타 스페셜리스트가 동승해 차량에 대한 상세한 설명과 구매 상담을 제공한다. 행사 기간 중 다양한 현장 이벤트와 구매 고객 대상 혜택도 함께 제공된다.

폴스타 3은 브랜드의 플래그십 전기 SUV로 지난 7월 국내 시장에 출시됐다. 800V 최신 전기 아키텍처를 기반으로 최대 500㎾(680마력·퍼포먼스 팩 기준)의 강력한 성능과 1회 충전 시 최대 486㎞(듀얼모터 기준)의 주행거리를 자랑한다. 바워스 앤 윌킨스 프리미엄 사운드 시스템 등 국내 고객들이 선호하는 편의 사양도 갖췄다.

폴스타 4는 SUV의 공간성과 쿠페의 날렵한 디자인을 결합한 전기 퍼포먼스 SUV 쿠페다. 최대 511㎞(리어모터 기준)의 1회 충전 주행거리와 최대 544마력(듀얼모터 기준)의 강력한 성능을 갖췄다. 비즈니스 라운지 수준의 넉넉한 2열 공간감은 물론 통합형 티맵 인포테인먼트 시스템, 첨단 주행보조 시스템(ADAS) 등 상품성이 뛰어난 베스트셀링 모델이다.

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