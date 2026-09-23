유해진·박해일 "이민호 덕분에 호강, 매일 각국에서 밥차"

배우 유해진과 박해일이 이민호에게 감사함을 전했다.

22일 공개된 웹 예능 '살롱드립'에는 영화 '암살자(들)'의 주연 유해진, 박해일이 게스트로 출연했다.

이날 장도연은 두 사람에게 "촬영 현장에서 이민호씨 덕분에 아주 좋은 시간을 보냈다던데"라고 물었다.

박해일은 "민호씨는 여러 다양한 나라에서 사랑받는 한류스타"라면서 "우리 밥차 시간에 각국의 팬들이 간식차나 굉장히 맛있는 음식의 차량을 보내주셨다"고 말했다.

이어 "다 같이 영화에 집중해서 찍다가도 '오늘은 또 어느 나라야?' 서로 물어볼 정도로 정말 많았다. 기운도 나고 좋았다"고 전했다.

유해진도 "호강했지, 호강했어"라고 거들었다. 그러면서 장도연에게 "영화 밥차 먹어봤냐"고 물어봤다.

장도연이 "한 번도 못 먹어봤다"고 하자 유해진은 "참 맛있다. 늘 기다려지고, 생각만 해도 군침이 돈다"고 말해 웃음을 자아냈다.

이에 장도연이 "식사하실 때도 일 얘기하고 그러냐"고 궁금해하자 박해일은 단호사게 "안 한다"고 답했다.

박해일은 "웬만하면 안 한다, 밥 먹는 시간은 짧으니까"고 말했고, 유해진은 "밥 먹을 때 그런 얘기 하면 숟가락으로 한 대 맞는다"며 상황극을 펼쳐 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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