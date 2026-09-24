영화 ‘실미도’ 23년 만에 자막 바뀐다…“공작원 대부분 일반 민간인”

영화 ‘실미도’에서 작중 실미도 부대 공작원들이 사형수와 무기수 등 범죄자 출신으로 묘사된 안내 자막이 개봉 23년 만에 수정됐다.

국방부는 23일 ‘실미도 희생자 유족회’의 요청에 따라 영화 배급사 CJ ENM에 안내 자막 수정을 요청했고, 배급사가 이를 받아들여 지난 4일부터 수정된 자막을 적용하고 있다고 밝혔다. 국방부는 각 온라인동영상서비스(OTT) 사업자에도 변경된 자막을 반영해달라고 요청했다.

2003년 12월 개봉한 ‘실미도’는 1968년 창설된 공군 소속 실미도 부대를 소재로 한 영화다. 영화에서는 북한 침투 임무를 수행하기 위해 실미도에 배치된 공작원들이 사형수와 무기수 등 특수범죄자 출신으로 설정됐다.

영화 ‘실미도’. IMDb

그러나 국방부 과거사진상규명위원회와 진실·화해를위한과거사정리위원회 조사 결과 실제 실미도 부대 공작원 가운데 사형수나 무기수는 없었으며, 대부분 일반인이었던 것으로 확인됐다.

기존 영화에도 ‘영화 속 훈련병들의 출신성분이나 상황설정이 과거 혹은 현재의 다른 북파공작부대나 북파공작원과는 무관하다’는 내용의 안내 자막이 등장했다. 그러나 영화에서 실미도 부대 공작원들의 신분을 범죄자로 설정한 부분 자체가 역사적 사실과 다르다는 설명은 포함되지 않았다.

이 때문에 영화의 설정이 실제 실미도 공작원들의 신분을 반영한 것으로 받아들여질 여지가 있다는 지적이 나왔다. 특히 실미도 희생자 유족들은 영화 속 설정으로 인해 공작원들이 범죄자였다는 인식이 퍼지면서 희생자들의 명예가 훼손됐다고 문제를 제기해왔다.

새롭게 적용된 자막에는 영화의 설정과 실제 역사적 사실을 구분하는 내용이 명시됐다. 자막은 ‘영화에서 공작원들을 특수범죄자, 사형수, 무기수로 묘사한 것이 역사적 사실과 다른 상황 설정’이라고 밝힌다.

또한 국방부 과거사진상규명위원회와 진실·화해를위한과거사정리위원회의 조사 결과를 근거로 “실미도 부대 공작원들 중에 사형수, 무기수가 없었으며, 대부분 일반 민간인이었음을 명확히 규명하였다”고 설명했다. 영화로 인해 고통을 겪은 실미도 부대 공작원과 유족들에게 위로를 전하는 문구도 포함됐다.

실미도 사건은 1971년 8월 공작원들이 실미도에서 탈출해 서울로 진입하는 과정에서 군경과 교전을 벌이면서 세상에 알려졌다. 영화는 이 사건을 바탕으로 제작돼 한국 영화 최초로 1000만 관객을 돌파하며 큰 사회적 반향을 일으켰다.

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