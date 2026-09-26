“솥바위 부자 기운 받아볼까”…‘부자의 감각’ 깨우는 제5회 의령리치리치페스티벌

경남 의령에 있는 일명 부자 바위로 불리는 ‘솥바위’의 부자 기운을 온몸으로 느끼며 풍요를 다짐하는 가을 축제가 열린다.

26일 의령군에 따르면 10월2일부터 5일까지 나흘간 의령군민공원과 솥바위 일원에서 ‘제5회 의령리치리치페스티벌’가 열린다.

의령 부자체험관 전경. 의령군 제공

지난해 역대 최다인 34만명의 발길을 사로잡으며 경남 대표 축제로 발돋움한 이번 축제는 올해 ‘부자의 감각’이라는 주제로 더욱 화려하고 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선보인다.

올해 축제는 사람의 오감(五感)에 안목·향기·미식·경청·실천·통찰이라는 여섯 가지 부자의 감각(六感)을 더해 관람객이 축제장 곳곳에서 스스로 부자의 안목과 기운을 느껴볼 수 있도록 기획됐다.

가장 눈길을 사로잡는 공간은 9개 체험 존으로 꾸며진 ‘부자1번지 주제관’이다.

솥바위 전설과 의령 출신 대표 기업가들의 스토리를 흥미진진한 게임과 디지털 체험으로 풀어냈다.

미래 부자 유형을 알아보는 ‘부자 돌잡이’를 시작으로, 이병철 회장의 안목을 재해석한 ‘리치리치 진품명품’, 조홍제 회장의 통찰을 담은 ‘리치리치 리듬게임’, 구인회 회장의 독립자금 기부 일화를 바탕으로 한 ‘리치리치 기부게임’ 등이 이어진다.

마지막 존인 ‘부자의 맹세’에서는 자신이 꿈꾸는 부자상을 엽서에 적어 보내면 1년 뒤 배달되는 타임캡슐 이벤트도 즐길 수 있다.

최첨단 인공지능(AI) 기술을 접목한 ‘AI 리치 컨디션’도 방문객의 호기심을 자극한다.

AI가 관람객의 얼굴을 분석해 ‘오늘의 부자 감각’을 추천하고, 그 결과에 따라 맞춤형 미션과 체험 프로그램을 안내해 준다.

아이부터 조부모까지 온 가족이 함께 참여하는 3대 동반 프로그램도 대폭 강화됐다.

‘리치명랑운동회’와 ‘리치패밀리 올림픽’, ‘리치오락실’이 세대를 이어주는 웃음을 선사하며, 어린이들을 위한 직업 체험 ‘리치 키자니아’와 ‘리치킥보드대회’도 축제장 곳곳을 활기로 채운다.

축제의 무대는 남강의 탁 트인 풍경 속으로 이어진다.

솥바위 일원에는 남강 물길을 걷는 하트부교와 소원을 비는 ‘리치 소원나무’가 조성되며, 시원한 강바람을 맞으며 유유자적 풍경을 즐기는 ‘리치 뱃길투어’도 운행된다.

축제 기간 의령 지역 상점에서 결제한 영수증으로 참여하는 ‘리치복권’ 이벤트는 안마기와 의령 한우세트 등 화려한 경품으로 행운의 기회를 선사한다.

낮 동안의 다채로운 체험은 밤이 되면 화려한 열기로 이어진다.

트로트, K-팝, 힙합, 밴드 공연이 연일 펼쳐지고, 10월 2일부터 4일까지 매일 밤 9시에는 시원한 황금맥주페스타와 함께 ‘리치 EDM 디스코 뮤직파티’가 열려 축제의 밤을 뜨겁게 달군다.

오태완 의령군수는 “다섯 번째를 맞이한 만큼 더욱 알차고 풍성한 축제로 방문객을 맞이할 준비를 마쳤다”며 “올가을 의령에서 마음껏 즐기시고, 좋은 추억과 함께 솥바위의 부자 기운을 두 손 가득 꽉 쥐고 돌아가시길 바란다”고 밝혔다.

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