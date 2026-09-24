“이번 추석 연휴, 창원에 놀러 가볼까?”… 전통놀이부터 가을 바다 야경까지

올 추석 연휴, 멀리 떠나지 않고도 명절의 정취와 가을의 낭만을 한 번에 즐길 수 있는 특별한 나들이를 계획하고 있다면 경남 창원특례시로 발길을 돌려보자.

창원시가 추석을 맞아 시민과 귀성객, 방문객 모두가 특별한 추억을 만들 수 있도록 창원·마산·진해 권역별 맞춤형 문화행사와 명소를 선보인다.

창원 진해루 전경. 창원시 제공

◆창원: 전통 세시풍속의 멋과 아이들의 웃음소리가 가득한 곳

우리 고유의 멋과 한가위의 흥에 젖어들고 싶다면 ‘창원의집’이 제격이다.

26일 창원의집 일원에서는 ‘2026 창원의집 추석맞이 세시풍속 한마당’이 열려 강강술래, 민요, 사물놀이 등 흥겨운 공연과 조각보 가리개, 달걀 꾸러미 만들기 등 전통 공예 체험이 펼쳐진다.

고누놀이, 투호놀이, 대형 윷놀이 등온 가족이 어우러져 즐기는 민속놀이판도 마련된다.

어린이 동반 가족이라면 창원단감테마공원도 놓칠 수 없다.

24일부터 27일까지 나흘간 제기차기·연날리기 등 전통놀이와 함께 공원 내 5곳의 도장을 모으면 단감 말랭이를 증정하는 ‘다니 스탬프 투어’, 한복 인증샷 이벤트가 진행된다.

단감의 역사와 나비 날개 만들기를 체험하는 ‘단감 탐험대’와 AI 미디어 체험, 공놀이터 등을 갖춘 ‘어린이 상상라운지’도 휴무 없이 운영되어 아이들에게 잊지 못할 재미를 선사한다.

창원의집에서 명절 맞이 세시풍속 한마당 행사가 열리고 있다. 창원시 제공

◆마산: 훈훈한 전설이 숨 쉬는 축제와 탁 트인 해양 산책길

마산 권역에서는 따뜻한 정이 담긴 전통 축제와 멋진 바다 풍경이 기다린다.

추석 당일인 25일부터 27일까지 만날근린공원에서는 고려시대 모녀 상봉 전설을 바탕으로 한 창원 대표 민속축제 ‘2026년 병오년 마산만날제’가 개최된다.

판굿놀이와 초대가수 축하공연, 마산오광대 등 다채로운 공연은 물론 떡메치기와 그네뛰기 등 정겨운 체험이 가득하다.

축제를 즐긴 뒤에는 마산 앞바다를 따라 조성된 ‘3·15해양누리공원’을 걸어보는 것을 추천한다.

2.3km의 탁 트인 해안 산책로와 마산해양신도시를 잇는 8자형 보도교는 낮에는 탁 트인 정경을, 밤에는 화려한 경관조명과 마창대교 불빛이 어우러진 환상적인 야경을 자랑한다.

지난 3월 개방된 마산해양신도시의 맨발 걷기 길과 로맨틱가든 등 녹지 공간을 따라 거닐며 가을 바다의 정취를 만끽할 수 있다.

◆진해: 해양공원의 체험활동부터 진해루의 노을 정취까지

진해 권역은 바다를 배경으로 한 체험과 여유로운 휴식을 동시에 제공한다.

진해해양공원에서는 추석 연휴 동안 민속 탈 딱지 만들기(25일), 투호 던지기 만들기(26일), 동물 열쇠고리 무료 만들기(25일) 등 아이들이 직접 참여하는 다채로운 공예 체험이 진행된다.

해양솔라파크에서는 애니메이션 ‘바다 탐험대 옥토넛’을 무료 상영해 온 가족이 편안하게 휴식을 즐길 수 있다.

명절 체험을 마친 후에는 진해루로 이동해 하루를 완벽하게 마무리할 수 있다.

진해만을 한눈에 담을 수 있는 해변공원 산책로를 걸으며 바닷바람을 쐬고, 해 질 녘 노을빛으로 물드는 가을 바다와 밤바다를 밝히는 진해루의 조명이 어우러진 낭만적인 풍경을 감상할 수 있다.

강기윤 창원특례시장은 “이번 추석에는 멀리 떠나지 않아도 창원 곳곳에서 전통문화의 멋과 다채로운 체험, 아름다운 자연을 함께 즐길 수 있다”며 “시민과 방문객 모두 창원에서 소중한 사람들과 넉넉하고 행복한 한가위 추억을 만들어 가시길 바란다”고 전했다.

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