‘초가공식품’ 많이 먹을수록 심혈관질환·암·당뇨 위험↑

과자·포장 간식 같은 초가공식품(UPF)을 많이 먹을수록 심혈관 사건과 암, 비만·과체중, 대사증후군·당뇨병 등 여러 만성질환과 모든 원인에 의한 사망 위험이 높아진다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

과자·포장 간식 같은 초가공식품(UPF)을 많이 섭취할수록 심혈관질환과 암, 비만·과체중, 대사증후군·당뇨병 등 여러 질환의 위험이 높아진다는 대규모 분석 결과가 나왔다.

특히 초가공식품 섭취량이 늘어날수록 일부 질환과 사망 위험이 함께 높아지는 ‘용량-반응 관계’가 확인됐다.

싱가포르 듀크-NUS 의과대학 샤오 류 박사 등 국제 연구팀은 23일 의학저널 ‘가정의학과 지역사회 보건(FMCH)’에 발표한 연구에서 51개 전향적 코호트 연구에 참여한 성인 881만9894명의 자료를 종합 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

분석 대상에는 아메리카 지역 16개, 유럽 25개, 아시아 8개, 오세아니아 2개 연구가 포함됐다. 참가자들의 평균 연령은 23.9~77세였으며, 추적 관찰 기간은 2~32년이었다.

초가공식품은 광범위한 산업적 가공을 거쳐 바로 먹거나 데워 먹을 수 있도록 만든 식품으로, 일반적으로 여러 첨가물이 들어 있고 에너지 밀도가 높은 반면 당과 소금은 많고 식이섬유·단백질·비타민·무기질은 상대적으로 적다고 연구팀은 지적했다.

연구팀은 지난 4월까지 발표된 관련 연구를 체계적으로 검색해 51개 전향적 코호트 연구를 선정하고, 초가공식품 섭취량과 고혈압, 심혈관 사건, 암, 대사증후군·당뇨병, 비만·과체중, 정신건강 및 소화기 질환, 모든 원인에 의한 사망 등의 연관성을 분석했다.

분석 결과 초가공식품 섭취량이 가장 많은 집단은 가장 적은 집단보다 심혈관 사건 위험이 24% 높았다. 암 위험은 12%, 비만·과체중 위험은 23%, 대사증후군·당뇨병 위험은 24%, 우울·불안 위험은 27%, 소화기 질환 위험은 31%, 모든 원인에 의한 사망 위험은 18% 높은 것으로 나타났다.

특히 초가공식품 섭취량이 증가할수록 위험도 커지는 양상이 확인됐다.

초가공식품을 하루 100ｇ 더 섭취할 경우 심혈관 사건 위험은 14%, 암 위험은 4%, 모든 원인에 의한 사망 위험은 3%, 대사증후군·당뇨병 위험은 2% 높게 나타났다.

연구팀은 초가공식품과 관련된 여러 질환이 한 사람에게 동시에 나타나는 다중질환 형태로 이어질 수 있다는 점에서 초가공식품 섭취를 줄이고 최소한으로 가공한 식품으로 대체하는 것이 만성질환 예방에 도움이 될 가능성이 있다고 설명했다.

연구팀은 여러 첨가물이 함께 작용해 건강에 영향을 미치는 이른바 ‘칵테일 효과’가 나타날 가능성을 제시한 연구들이 있다고 설명했다.

또 실험실 연구에서는 초가공식품의 변형된 물리적 조성이 장내 미생물군에 영향을 미치고 염증과 인슐린 저항성을 촉진하는 등 건강에 부정적인 영향을 줄 가능성이 제시됐다고 덧붙였다.

다만 이번 연구는 기존 관찰연구를 종합한 메타분석인 만큼 결과를 초가공식품이 특정 질환이나 사망을 직접 일으킨다는 의미로 해석해서는 안 된다고 연구팀은 강조했다.

식품 섭취량을 참가자의 보고에 의존했고, 연구마다 초가공식품의 분류 기준과 식이 평가 방법도 달랐다는 이유에서다.

연구팀은 향후 식품의 원료와 성분, 첨가당·식이섬유·나트륨·지방의 질 등을 반영해 초가공식품을 보다 정교하게 분류하고, 다양한 인구집단에서 식품 종류별 위험과 적정 섭취량을 확인하는 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

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