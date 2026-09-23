이마트, 경기도 취약계층에 친환경 농산물 지원

이마트가 경기도 취약계층의 식생활 지원과 지역 친환경 농가의 판로 확대를 위해 3년간 6억원을 지원한다.

이마트는 22일 광명푸드뱅크마켓센터 광명점에서 경기도, 경기도사회복지협의회와 ‘신선한 그냥드림’ 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다. 협약식에는 한채양 이마트 대표이사, 추미애 경기도지사, 박승원 광명시장, 전창호 경기도사회복지협의회장 등이 참석했다.

신선한 그냥드림은 이마트의 기부금으로 친환경 농산물을 구매해 경기도의 ‘그냥드림’ 이용자에게 지원하는 사업이다. 그냥드림은 별도의 소득 증빙이나 신청 절차 없이 생계에 어려움을 겪는 도민에게 식료품과 생필품을 지원하는 경기도 복지사업이다.

이마트는 올해부터 3년간 매년 2억원씩 모두 6억원을 지원한다. 경기도사회복지협의회는 경기도농수산진흥원과 협력해 친환경 농산물을 구입한 뒤 도내 17개 시·군의 21개 그냥드림 사업장을 통해 이용자들에게 전달할 예정이다.

지원 대상자들은 기존 즉석밥과 국, 반찬 등 가공식품뿐 아니라 신선 농산물도 지원받을 수 있게 된다. 이마트는 취약계층의 영양 불균형을 개선하는 동시에 지역 친환경 농가의 판로 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이번 사업은 이마트와 경기도가 2023년부터 추진한 ‘신선한 식탁’ 사업을 확대·개편한 것이다. 이마트는 신선한 식탁 사업에도 3년간 총 6억원을 지원했다.

이마트는 2013년부터 경기도에서 ‘희망배달마차’ 사업 등을 진행해왔으며 신선한 식탁 사업을 포함해 누적 9만2000여가구에 약 34억원 규모의 지원을 제공했다.

한채양 이마트 대표는 “신선한 그냥드림 사업이 취약계층의 건강한 식생활을 지원하고 지역 농가의 판로 확대에도 힘을 보태는 상생 모델로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.

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