부산 상어 '부캉이' 찍다 휴대전화 '풍덩'…안전 사고 우려

부산 북항친수공원 수로에 출몰한 상어를 보기 위해 연일 많은 인파가 몰리고 있는 가운데, 한 시민이 물에 빠뜨린 휴대전화를 찾기 위해 직접 수로 안으로 들어가는 아찔한 모습이 포착됐다.

22일 온라인 커뮤니티에는 '슬슬 선 넘는 사람 나오고 있다는 부산 상어 수로'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 북항친수공원 수로 주변 난간을 따라 상어를 보기 위해 몰려든 시민들이 빼곡하게 늘어선 모습이 담겼다.

이때 한 시민이 수로 가장자리의 돌 위로 내려가 물속에 손을 넣으며 무언가를 찾기 시작했다. 영상을 촬영한 제보자에 따르면 이 시민은 상어를 촬영하려다 휴대전화를 물에 빠뜨렸고, 이를 건지기 위해 수로 안으로 내려간 것으로 전해졌다.

시민은 한동안 물속을 뒤졌고, 휴대전화를 찾아 건져 올린 뒤 수로 밖으로 빠져나왔다.

온라인 커뮤니티 캡처.

더욱 아찔한 장면은 이후 포착됐다. 시민이 물에서 나온 뒤 얼마 지나지 않아 인근 수면에 상어가 모습을 드러낸 것이다. 당시 주변에는 상어를 기다리던 많은 시민이 몰려 있었고, 상어가 나타나자 일제히 휴대전화를 들고 촬영하는 모습도 담겼다.

이에 상어를 보기 위해 수많은 시민이 몰리고 있는 만큼 안전사고를 막기 위한 관리가 필요하다는 우려의 목소리가 이어지고 있다. 특히 수로 가까이 접근하거나 직접 물에 들어가는 행동은 자칫 안전사고로 이어질 수 있다는 지적이다.

앞서 부산 북항친수공원 수로에서는 지난 18일부터 몸길이 3~3.5m가량의 상어가 잇따라 목격됐다. 국립수산과학원은 해당 상어를 무태상어로 추정했다.

이후 상어 소식이 SNS(소셜 네트워크 서비스)를 통해 빠르게 퍼지면서 부산뿐 아니라 경남과 경북, 수도권 등에서도 시민들이 몰려들었다. 평소 비교적 한적했던 공원 주차장은 차량으로 가득 차고 수로 주변 난간을 따라 시민들이 길게 늘어서는 진풍경이 벌어지고 있다.

<뉴스1>

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