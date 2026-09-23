강남, 극심한 피로 호소…“링거 3번”

가수 강남이 최근 몇 주 동안 계속된 심한 피로 증상과 달라진 수면 패턴을 직접 전했다.

가수 강남이 최근 몇 주 동안 계속된 심한 피로 증상과 달라진 수면 패턴을 직접 전했다. 동네친구 강나미 [Kangnami]

강남은 22일 공개된 유튜브 채널 ‘동네친구 강나미’의 영상 ‘키위 6000만개 먹는 남자 보신 적 있으신 분⁉’에 등장해 자신의 최근 컨디션에 대해 이야기했다. 이날 제작진은 강남의 모습을 보고 평소보다 피곤해 보인다며 상태를 살폈고, 이에 강남은 “요새 잠을 못 잔다”면서 최근 몸 상태가 좋지 않다고 밝혔다.

그는 “최근 링거를 3번 맞았다”, “죽겠다”라고 전하며 상당히 지친 상태임을 설명했다. 잠을 충분히 자지 못하는 상황도 이어지고 있다고 했다. 밤 12시에서 오전 1시 사이에 잠들더라도 새벽 4~5시 무렵이면 자연스럽게 잠에서 깬다는 것이다.

흥미로운 점은 이른 시간에 잠에서 깬 직후에는 오히려 몸 상태가 괜찮게 느껴진다는 점이었다. 강남은 새벽에 일어난 뒤에는 비교적 개운한 느낌을 받고, 활력이 넘친 상태에서 러닝까지 한다고 말했다.

하지만 시간이 지나면서 컨디션이 급격히 떨어지는 모습을 보였다. 특히 점심을 먹고 난 뒤 피로감이 크게 몰려온다고 털어놨다. 낮 12시 정도에 식사를 하고 나면 “말이 안 나올 정도로 피곤하다”라고 설명했다.

이런 상태가 하루이틀 사이에 나타난 것은 아니었다. 강남에 따르면 이 같은 컨디션 변화는 약 3~4주 동안 계속되고 있다.

최근에는 체중까지 감소했다고 밝혔다. 강남은 “유튜브 촬영하느라 너무 많이 먹다가 요새 힘들어서 안 먹으니 힘든 건가”라고 분석했다.

영상에서 강남은 자신의 현재 상황을 비교적 담담하게 이야기했지만, 짧은 기간 동안 반복적으로 링거를 맞았다는 점과 수면 패턴 변화, 식사 이후 심해지는 피로감, 체중 감소 등을 잇달아 언급하면서 최근의 생활 상태를 전하며 눈길을 끌었다.

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