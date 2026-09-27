싱크대 배수구에 페트병 하나 꽂았을 뿐인데 벌어진 일

아침저녁으로 찬 바람이 불어오는 환절기만 되면, 창문을 닫아두어도 주방 싱크대와 화장실에서 불쾌한 하수구 냄새가 올라오기 시작한다. 기온이 떨어지면서 배수관 안에 갇혀 있던 공기가 집안으로 밀려 들어오는 탓이다. 마트에 파는 탈취제를 뿌려보거나 세정제를 부어봐도 며칠 지나지 않아 냄새가 다시 진동한다. 향기로 냄새를 덮는 방법은 근본적인 해결책이 되지 못한다는 사실이 각종 생활환경 연구를 통해 지적된 바 있다.

쓰레기통으로 향하던 투명한 용기 하나가, 고질적인 악취를 단번에 끊어내는 해결사가 된다. pexels 제공

냄새가 나는 진짜 이유는 배수관 안의 썩은 공기가 기압 차이 때문에 위로 치고 올라오기 때문이다. 아파트 같은 공동주택은 수십 세대가 하나의 커다란 배관을 함께 공유하는 구조를 가진다. 이 때문에 다른 집에서 물을 쓸 때 생기는 압력 변화 때문에, 배수구 아래에서 냄새를 막아주던 물 장벽이 쉽게 마르거나 빨려 들어가 무력화된다.

이 틈으로 올라오는 냄새를 막으려고 전문 업체를 부르거나 비싼 차단 장치를 사기도 하지만, 주변에 흔한 빈 페트병 하나면 똑같은 원리의 장치를 자력으로 만들어낼 수 있다. 전문가를 부를 필요 없이 집에서 손쉽게 따라 할 수 있는 구체적인 과정은 다음과 같다.

먼저 작업의 기준이 되는 배수구 안쪽 크기를 파악해야 한다. 싱크대나 화장실 바닥의 배수구는 겉보기에는 깊어 보이지만, 실제 냄새가 치고 올라오는 지점은 거름망 바로 아래에 있는 배수관 입구 쪽이다. 대다수 가정용 배수구는 지름이 7cm에서 9cm 정도의 원형 구조를 띤다. 배수구 커버와 거름망을 들어내면 안쪽에 물이 빠져나가는 구멍이 나타나는데, 이 내부의 지름과 대략적인 깊이를 줄자로 재어두면 페트병 가공 작업을 오차 없이 진행할 수 있다.

겉보기엔 깊어 보이지만 악취가 치고 올라오는 지점은 거름망 바로 아래 배수관 입구다. pexels 제공

페트병을 고를 때는 얇고 흐물거리는 생수병보다 단단하고 일정한 원형을 유지하는 탄산음료 병을 쓰는 것이 좋다. 용량은 500ml부터 1.5L나 2L까지 상관없지만, 배수구 안에서 찌그러지지 않고 밀폐력이 유지되어야 하므로 내경에 맞는 크기를 골라야 한다. 페트병의 위쪽 입구와 아래쪽 밑면을 잘라내어 매끄러운 원통형 몸통만 남긴다. 앞서 측정한 배수구 크기에 맞춰 페트병 몸통의 너비를 가위로 잘라 원형 둘레를 조절한다. 배수구 안에 꽂았을 때 헐겁지 않고 꽉 맞물려야 냄새가 틈새로 새어 나오지 않는다.

가장 중요한 부분은 역류를 막아주는 비닐 문을 만드는 것이다. 페트병 아래쪽 끝에 얇고 유연한 비닐 조각을 테이프로 한쪽 면만 느슨하게 붙인다. 이때 비닐 길이는 페트병 지름의 1.5배 정도가 적당하다. 너무 길면 안에서 엉키고 너무 짧으면 냄새를 막지 못한다. 위에서 물이 내려올 때는 물 무게 때문에 비닐이 아래로 스르륵 열리지만, 평상시에는 아래에서 올라오는 공기 압력에 밀려 비닐이 위로 탁 붙으면서 냄새 구멍을 완벽하게 틀어막는 구조다.

페트병 지름의 1.5배 크기로 재단한 비닐 조각이 완벽한 일방향 밸브 역할을 해낸다. pexels 제공

이렇게 자체 제작한 페트병 트랩을 기존 거름망 바로 아래 빈 공간에 꾹 눌러 끼우면 냄새와 날벌레를 동시에 차단하는 든든한 방어선이 완성된다.

다만 설치한 이후에도 주기적인 관리는 필수적이다. 쓰다 보면 머리카락이나 미세한 이물질이 비닐 주변에 낄 수 있으므로, 한 달에 한 번 정도 트랩을 빼내어 가볍게 씻어주거나 낡은 비닐을 교체하는 것이 위생적이다. 시중에 파는 실리콘 덮개로 입구만 꽉 막아두는 방식은 오히려 배관 안에 습기를 차게 만들어 세균과 곰팡이를 빠르게 키우는 부작용을 낳는다. 반면 페트병 비닐 트랩은 물을 쓸 때만 자연스럽게 열리기 때문에 평상시에는 배관을 튼튼하게 틀어막아 준다.

꽉 막아두는 방식은 습기를 가두지만 일방향 트랩은 배수의 흐름을 방해하지 않는다. 기사 이해를 돕기 위한 세계일보 자료사진

비싼 돈을 들이지 않고도 집안의 골칫거리를 해결할 수 있는 이 방법은, 일상 속 작은 원리 이해가 얼마나 큰 주거 환경의 변화를 이끌어낼 수 있는지 보여준다. 반복되는 환절기 냄새로 고생하고 있다면, 쓰레기통으로 가던 페트병 하나를 집어 들고 싱크대 아래를 점검해 볼 시점이다. 당신의 생활 공간을 짓누르던 불쾌한 냄새는 생각보다 훨씬 간단한 도구로 끊어낼 수 있다.

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