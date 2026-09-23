윤은혜, 손이 붉어지고 가려움·부기까지…“알레르기가 너무 심각했다”

배우 윤은혜가 최근 심각한 알레르기 증상으로 힘들어 했던 경험을 공개했다.

배우 윤은혜가 최근 심각한 알레르기 증상으로 힘들어 했던 경험을 공개했다. 윤은혜의 EUNHYELOGIN

윤은혜는 22일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상 ‘건강에 진심인 은혜의 9월 파우치템 (애교살 볼륨업 시크릿 뷰티템, 일본에서 꼭 쟁여오는 눈물 세럼, 피부재생 약국템, 대체용 논커피까지!) | 월간 은혜로운템 SEPTEMBER’에서 최근 건강 문제로 병원과 약국을 자주 찾았다고 밝혔다. 이날 영상은 평소 사용하는 뷰티 및 건강 관련 제품들을 소개하는 내용으로 진행됐지만, 근황을 이야기하는 과정에서 알레르기로 힘든 시간을 보냈던 사실도 전했다.

윤은혜는 “알레르기가 너무 심각했다”면서 증상이 손에서 먼저 나타났다고 밝혔다. 손이 붉어지면서 심한 가려움이 발생했고 부어오르기까지 했다고. 그는 당시 증상이 나타난 손의 모습을 사진으로 공개하며 상태가 상당히 심각했음을 보여줬다.

시간이 지나면서 부기는 어느 정도 가라앉았지만 피부가 계속 붉은 상태로 남았고 가려움도 쉽게 사라지지 않았다고 했다. 여러 방법을 시도했음에도 증상이 호전되지 않아 상당한 불편을 겪었다는 것이다.

이날 그는 약국 아이템을 소개하면서 비용에 대해서도 언급했다. 윤은혜는 해당 기간 약국을 여러 차례 방문했고 병원 치료도 이어지면서 예상보다 많은 지출이 발생했다고 말했다. 특히 링거 치료를 받을 때마다 비용 부담이 크게 느껴졌다고 설명했다. 그는 알레르기 증상이 약 2주 동안 이어지면서 링거 치료를 계속 받았다고 전했다.

윤은혜는 자신의 유튜브 영상을 통해 개인적인 치료 경험을 밝히며 관심을 모으고 있다.

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