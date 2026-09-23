이정현 검찰총장 대행 “李대통령 공소취소, 진상조사 결과 봐야”

이정현 신임 대검찰청 차장검사가 23일 오전 이재명 대통령의 형사사건 공소 취소와 관련해 진상조사 결과를 먼저 지켜봐야 한다는 입장을 밝혔다.

검찰총장 직무대행을 맡게 된 이 차장은 이날 오전 9시쯤 서울 서초구 대검찰청으로 첫 출근을 하던 중 취재진과 만났다. 그는 공소 취소 가능성을 묻는 말에 “지금 진상조사단에서 진상조사가 진행 중이어서 그 결과를 살펴봐야 할 것 같다”라고 답했다.

공석인 검찰총장 직무대행을 맡게 된 이정현 신임 대검찰청 차장이 23일 서울 서초구 대검찰청에 출근하며 취재진 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

앞서 ‘쌍방울 대북 송금’ 수사가 잘못됐다고 언급했던 점에 대해서는 “인지 수사와 관련한 제 기본 철학”이라며 기존 입장을 재확인했다. 이어 “늘 절제된 수사, 품격 높은 환부만 도려내는 수사를 역대 모든 총장님과 장관님들께서 강조해왔던 바이다. 그런 측면에서 좀 기준에 맞지 않는 측면이 있지 않았을까 싶다. 원론적으로 답변해드린 것”이라고 부연했다.

공소청 출범을 앞두고 검찰총장 직무를 대행하게 된 소감을 묻자 “어려운 시기에 중책을 맡게 돼서 양어깨가 무겁지만, 공소청이 인권 옹호 기관, 인권 보호 기관으로 조기에 안착할 수 있도록 온 힘을 다하도록 하겠다”라고 말했다. 아울러 “특히 사회적 약자와 범죄 피해자 보호에도 만전을 기하도록 하겠다”라고 덧붙였다.

법무부가 추진하는 공소청 검사 정원 감축 방안에 대해서는 일선 현장의 인력난을 짚었다. 이 차장은 “차츰 살펴봐야겠지만, 제가 수원고검과 지검 관내에서 업무를 파악해보니까 검사실이 600건, 700건의 미제에 허덕이고 있어서 실근무 인원은 상당히 부족한 상황”이라며 “그 부분은 법무부하고 잘 협의해봐야 할 것 같다”라고 설명했다.

조직 개편을 앞두고 내부 구성원들을 어떻게 독려할 것인지 묻는 질문에는 “어려운 상황일수록 서로 합심하고 소통하는 게 가장 중요한 것이 아닌가 싶다. 소통을 가장 중요하게 생각하고 어떤 내용이든 공유하면서 사소한 오해 같은 게 생기지 않도록 더욱 헌신하도록 하겠다”라고 전했다.

중대범죄수사청이나 경찰과의 업무 협조에 관해서는 “지휘 체계에서 대등·협력 관계로 바뀌었기 때문에 앞으로 MOU(업무협약) 체결을 비롯해서 사전 협력 관계를 더 강화해야 하지 않을까 싶다. 그게 국가기관 간 바람직한 관계 아닌가 싶다”라고 밝혔다.

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