김구라, 경차구역 주차 논란 해명 "화난 건 아니지만…"

방송인 김구라가 경차 전용 구역 주차 후 경고 스티커 부착에 불만을 드러냈다가 논란이 되자 해명했다.

김구라는 지난 21일 유튜브 채널 '그리구라' 라이브 방송을 통해 경차 구역 논란에 대해 언급했다.

앞서 김구라는 송도로 이사한 후 주차난을 겪다가 경차 전용 구역에 주차했다가 경고 스티커를 받았다고 밝힌 바 있다. 해당 발언에 대한 비판이 이어지자 직접 진화에 나선 것으로 보인다.

그는 "많은 분이 '자기가 잘못해놓고 화내냐'고 하더라. 내가 화가 올라왔다가 내려왔다는 것이다. 마음속에 화가 있는 건 가질 수 있는 거 아니냐"며 "화를 낸 건 아니다"라고 설명했다.

이어 "제가 이해가 안 됐던 부분은 경고받은 것까지는 좋은데, 경고하는 방식에 있어서 굳이 접착력이 강한 스티커를 붙일 필요가 있었나 싶은 의구심이 있었나 싶었던 것"이라며 "초강력 접착제로 붙였어야 했나 싶다"고 전했다.

김구라는 "입주민인데 주차 공간이 부족해서 거기에 댔는데, 스티커를 붙였다. 스티커를 붙인 것까지는 이해하지만 본드로 붙인 것에 화가 났던 것"이라고 했다.

<뉴시스>

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