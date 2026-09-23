고소영, 한복 입고 말 타더니…뜻밖의 과거 “승마 선수였다”

고소영의 유튜브 채널 화면 캡처

배우 고소영이 어린 시절 승마 선수로 활동했던 이력을 공개했다.

22일 고소영의 유튜브 채널에는 ‘한복 안 어울리는 줄 알았다는 고소영이 민속촌 가면 벌어지는 일’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 한복을 차려입고 한국민속촌을 찾았다. 민속촌 곳곳을 둘러보던 중 말을 발견한 고소영은 유독 반가운 기색을 보였다.

고소영은 “말은 무조건 탄다”며 망설임 없이 말 타기 체험에 나섰다. 말을 바라보며 “너무 귀엽게 생겼다. 눈도 너무 순하고 엉덩이도 너무 귀엽다”며 남다른 애정을 드러내기도 했다.

곧이어 말에 올라탄 고소영은 안정적인 자세로 체험 코스를 돌았다. 익숙한 듯 자연스럽게 말을 타는 모습에 제작진은 “되게 잘 탄다. 안 무섭냐”고 물었다.

그러자 고소영은 “안 무섭지. 나 승마 선수였는데”라고 답해 모두를 놀라게 했다.

고소영은 “초등학교 때 승마 선수였다”며 “점핑도 한다”고 밝혀 단순한 취미 수준을 넘어 어린 시절 실제 선수로 활동했던 경험을 전했다.

말을 좋아하게 된 계기도 밝혔다. 고소영은 “어릴 때 다들 강아지나 고양이를 좋아할 때 이상하게 말이 좋았다”며 “그러다 진짜 말을 타러 다니게 됐다”고 말했다.

말에 대한 애정은 이날도 이어졌다. 직접 말을 타고 체험을 마친 고소영은 말의 모습을 한참 바라보며 다정하게 쓰다듬는 모습을 보였다.

이날 고소영은 승마 외에도 한복과 관련된 이야기를 전했다. 평소 한복이 자신에게 잘 어울리지 않을 것이라고 생각했다는 그는 사극 출연 제안을 여러 차례 받았지만 쪽진 머리가 어울리지 않을 것 같아 자신이 없었다고 털어놓기도 했다.

한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 자신의 일상과 취향을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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