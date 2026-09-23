추석 이후 분양시장 '큰 장' 선다… 11월까지 6만5000여가구 공급

추석 연휴 이후 이달 말부터 11월까지 분양시장에 큰 장이 선다.



23일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이달 28일부터 11월까지 전국 16개 시도에 6만5천598가구(총가구수 기준)가 공급된다.

힐스테이트 고덕엘리스트 조감도. 현대건설 제공

이 가운데 일반분양 물량은 4만8천829가구에 달할 전망이다.



월별로는 이달 말 3천317가구가 공급되고 10월 3만66가구, 11월에 1만5천446가구가 예정돼 있다.



권역별로는 경기도에 전체의 35.3%를 차지하는 1만7천219가구가 분양된다.



평택 '힐스테이트 고덕엘리스트'(총 2천122가구), 화성 '아크메르 동탄'(총 1천808가구) 등이 대표적이다.



서울은 대다수 정비사업으로 전체 6천999가구 가운데 2천398가구가 일반분양된다.



서초구 반포 주공 1·2·4주구를 재건축하는 '반포 디에이치 클래스트'(가칭)는 올해 서울지역의 최대 관심 단지다.



전체 5천2가구 가운데 전용면적 59∼130㎡ 1천832가구가 일반분양 물량이며 오는 11월 분양 예정이다. 분양가 상한제가 적용되며 분양가가 주변 시세보다 낮은 '로또 분양' 단지로 꼽힌다.



조합은 다음달 9일 조합원 총회를 열고 새로운 단지명을 결정한다.



인천에서는 총 5천713가구가 분양된다. 부평구 '산곡역 자이힐스테이트&하늘채(1천289가구)'와 계양구 '계양신도시 카이브 유보라(1천110가구)' 등 대단지 분양이 대기 중이다.



지방권에서는 충남이 총 5천113가구로 가장 많고, 충북 3천667가구, 경북 3천617가구, 대전 3천167가구, 부산 1천576가구 등이 분양된다.



리얼투데이 관계자는 "추석 연휴 직후 밀려 있던 주요 사업장들이 10월에 집중적으로 분양에 나서면서 예비 청약자들의 선택 폭이 넓어졌다"면서 "청약 전 자금 계획과 단지별 경쟁력을 면밀히 따져보고 신중히 청약하는 게 좋다"고 말했다.

<연합>

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