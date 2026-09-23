트럼프 “美당국자들, 이란 대표단과 3시간 동안 좋은 회담”

도널드 트럼프 미국 대통령이 22일(현지시간) 미국 당국자들이 이란 대표단과 회담을 했다고 밝혔다.

트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

로이터 통신과 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 유엔본부에서 기자들과 만나 미국 당국자들과 이란 대표단이 3시간 동안 매우 좋은 회담을 했다고 말했다.

미국 측에선 트럼프 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 나선 것으로 보인다. 이란 대표단에는 마수드 페제시키안 대통령과 아바스 아라그치 외무장관이 포함됐다.

트럼프 대통령은 “아주 좋은 회담이었다”며 “(이란에) 선택지는 두 가지다. 한쪽은 완전한 파괴이고, 다른 선택지는 위대해질 잠재력이다. 이란은 위대한 국가가 될 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “매우 생산적인 회담을 했으며, 아주 가까운 시일 안에 추가 회담이 예정돼 있다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “그들은 아주 좋은 회담을 했다. 어떤 결과가 나오는지 지켜보겠다”며 “하지만 분명한 것은 합의하는 게 이란 측에도 유리하다”고 강조했다.

트럼프 대통령은 앞서 유엔총회 연설에서 “이란과 합의해 그들이 재건하고 과거 어느 때보다 훨씬 더 위대한 국가를 만들도록 할 것인가”라는 한 가지 선택지와 “이란을 신속히 전멸(annihilate)시켜 다시는 사람을 살해하고 국가를 파괴할 기회를 주지 않을 것인가”라는 다른 한 가지 선택지가 있다고 언급한 바 있다.

그러면서 “(중간)선거 직후 합의가 성사될 것이라 믿는다”고 전망했다.

CNN은 트럼프 대통령이 유엔총회를 계기로 “조건이 맞는다면”이라는 전제 아래 이란 측과 회담하고 싶어 한다고 당국자를 인용해 보도했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지