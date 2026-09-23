부모 집 비운 틈타 친누나 살해…30대 징역 20년

경기 남양주시에서 친누나를 흉기로 살해한 30대 남성이 징역 20년을 선고받았다.

의정부지법 남양주지원. 뉴시스

23일 법조계에 따르면 의정부지법 남양주지원 형사1부(재판장 김국식)는 전날 살인 혐의로 구속 기소된 A씨에게 징역 20년을 선고했다.

A씨는 지난 2월5일 남양주시의 한 아파트에서 친누나인 30대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

A씨는 B씨와 같은 집에서 살았는데 범행 약 2주 전 B씨와 심하게 다툰 후 집을 나간 상태였던 것으로 알려졌다.

B씨는 어머니에게 발견됐지만 이미 숨진 상태였다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV를 통해 A씨가 범행 예상 시간에 집에 왔던 사실을 확인했다.

A씨는 해당 아파트 인근에서 검거됐고 소지품 중에서 범행 도구로 추정되는 흉기가 발견됐다.

A씨는 수사 과정에서 계속해서 묵비권을 행사한 것으로 전해졌다.

재판부는 “부모가 집을 비운 틈을 타 누나를 살해했다. 피고인은 진술을 거부하고 있지만, 증거를 종합하면 고의로 살해한 점이 인정된다”면서도 “다만 심신미약 상태가 있었음을 고려했다”고 판시했다.

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