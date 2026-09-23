윤은혜, 퉁퉁 부은 손? "심각한 알레르기로 2주 동안 링거 치료"

가수 겸 배우 윤은혜가 심각한 알레르기 증상으로 병원 치료를 받았던 당시 고충을 털어놓았다.

지난 22일 윤은혜의 유튜브 채널 '윤은혜의 은혜로그인'에는 '건강에 진심인 은혜의 9월 파우치템'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 윤은혜는 파우치 속 아이템을 소개하던 중 최근 겪은 건강 이상과 관리법을 설명했다.

윤은혜 유튜브 캡처.

윤은혜는 "알레르기가 너무 심각했다"라며 "처음에는 손이 시뻘게지고 간지럽고 부었다, 이후 부기는 가라앉았지만 빨개지고 간지러워서 뭘 어떻게 해도 안 되더라"고 당시 상황을 전했다. 이어 "증상이 목, 발등, 입 주변, 눈 밑까지 올라와 너무 괴로웠다"라고 토로했다.

피부 자극 탓에 마스크 착용조차 쉽지 않았다. 윤은혜는 "마스크를 써도 간지러워서 약을 바르고 패치를 얹은 뒤 마스크를 썼다"라며 일상생활에서 겪은 불편함을 고백했다.

장기간 이어진 치료로 인한 병원비 부담도 언급했다. 윤은혜는 "약국도 너무 많이 가고 3주 정도 아프다 보니 병원비가 많이 나왔다"라며 "2주 동안 계속 링거를 맞았는데 링거 값이 정말 비싸더라"고 덧붙였다.

<뉴스1>

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