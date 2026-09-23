미음 먹기 시작한 정청래 “李대통령이 ‘분열의 병’ 진단…4통 통합으로 치료”

피로 누적으로 쓰러져 입원 치료를 받고 있는 정청래 더불어민주당 전 대표가 미음을 먹기 시작했다며 회복 중인 근황을 전했다. 정 전 대표는 자신의 투병 경험을 민주당 상황에 빗대 당내 분열을 끝내고 통합에 나서야 한다고 촉구했다.

지난 16일 과로 누적으로 입원해 금식해 오던 정청래 전 더불어민주당 대표가 입원 7일째인 22일 미음으로 처음 밥을 먹기 시작했다. 페이스북 갈무리

정 전 대표는 지난 22일 자신의 페이스북에 “어제 (입원 5일 만에) 물 한 모금 마시기 시작해 오늘은 물 같은 죽, 미음을 먹었다. 먹을 수 있다는 것에 감사하다”고 밝혔다. 이어 “아장아장 한 발짝씩 떼는 아이처럼 조금씩 세상으로의 복귀를 시작한다”며 회복세를 알렸다.

앞서 정 전 대표는 지난 16일 심한 몸살 증세로 응급실을 찾았다가 입원 치료가 필요하다는 진단을 받고 서울의 한 병원에 입원했다. 이후 물도 마시지 못한 채 링거로 수분을 공급받아 온 것으로 알려졌다.

정 전 대표는 자신의 몸 상태를 민주당이 처한 상황에 빗대 통합의 필요성을 강조했다. 그는 “신체 중 극히 일부인 손톱만 한 곳이 고장 나도 몸 전제가 오한과 발열에 시달리는 것처럼 당도 나라도, 일부가 아파도 전체 구성원이 몸살을 앓는다”며 “더군다나 대다수 구성원이 같은 병으로, 몸살을 앓는다면 서둘러 치료해야 한다”고 강조했다.

이어 “아픈 구성원이 소수더라도 그러할진대 대다수 구성원들이 같은 병으로 몸살을 앓는다면 무엇보다 먼저 시급히 치료해야 한다”며 “민주당은 어디가 아픈가. 빨리 아픈 부분을 진맥하고 치료에 들어가야 한다”고 했다.

그러면서 “이재명 대통령이 기자회견에서 당원과 지지자들은 어떤 태도여야 하는지, 분열이 병이라는 것을 정확하게 진단했다”며 “분열의 병은 통합의 약으로 치료해야 하고 당도 후속 조치에 나서야 한다”고 적었다.

정청래 더불어민주당 전 대표 페이스북 갈무리

당 차원의 후속 조치도 촉구했다. 정 전 대표는 “이제 당이 적극적으로 후속 조치에 나서야 한다”며 “‘4통 통합’으로 분열의 염증을 소독하고 새살을 돋게 해야 한다”고 강조했다.

그러면서 “쌀 한 톨의 흔적도 없는 멀건 미음을 먹으면서 내일은 쌀밥을 먹을 수 있다는 희망을 갖는다”며 “첫술에 배부를 수 없다. ‘4통 통합’의 미음부터 한 숟갈씩 먹어보자”고 덧붙였다.

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