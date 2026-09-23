[아시안게임] 김우민 다쳤어도…자유형 800ｍ '막내' 김준우가 뛴다

한국 중장거리 수영 간판 김우민(강원특별자치도청)의 아시안게임 자유형 800ｍ 2연패 도전이 예기치 못한 어깨 부상으로 무산될 처지다.



김우민은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열릴 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 경영 남자 자유형 800ｍ에 출전하지 못할 가능성이 크다.

22일(현지 시간) 오후 일본 도쿄도 고토구 도쿄아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 자유형 1500m 결선에서 한국 김준우가 역영을 펼치고 있다.

2022 항저우 대회 남자 자유형 400ｍ와 800ｍ, 계영 800ｍ에서 우승해 3관왕에 올랐던 그는 이번 대회에서도 다관왕을 목표로 물살을 갈랐다.



그러나 대회를 앞두고 왼쪽 어깨 힘줄과 연골 부분 파열, 충돌증후군 진단을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.



부상을 숨긴 채 출전했던 21일 계영 800ｍ에서는 동메달에 머물렀고, 22일 자유형 1,500ｍ 결승에서는 레이스 도중 극심한 어깨 통증이 찾아와 8위에 그치며 아쉬움의 눈물을 쏟았다.



비록 디펜딩 챔피언 김우민은 출전이 불투명하지만, '우상'의 빈자리를 메우기 위해 한국 수영의 중장거리 기대주 김준우(강원특별자치도체육회)가 출격해 김우민의 의지를 잇는다.



남자 자유형 800ｍ는 2020 도쿄 올림픽에서야 정식으로 채택된 종목이다.



자유형 800ｍ는 400ｍ 전문 스피드형 영자와 1,500ｍ 체력형 영자가 충돌하는 중간 지점이다.



중거리와 초장거리의 교차점이라 이 종목을 석권하는 선수는 통상적으로 '아시아 중장거리 제왕' 칭호를 얻는다.



홀로 태극마크를 달고 800ｍ 물살을 가를 김준우의 기세는 매섭다.



경영 남자 대표팀 막내 김준우는 22일 열린 자유형 1,500ｍ 결승에서 14분57초13의 개인 최고 기록을 세우며 5위에 올라 예열을 마쳤다.



경기 후 김준우는 "제가 나가는 종목 중 60%의 비율로 800ｍ를 집중해서 준비해 왔다"며 "정말 '궁극기'를 보여주는 느낌으로 최선을 다해 후회 없는 레이스를 펼치겠다"고 씩씩하게 각오를 밝혔다.



이 종목에서는 중국과 일본 선수들의 강세가 예상된다.



가장 강력한 우승 후보는 이번 대회 계영 800ｍ와 자유형 1,500ｍ를 제패하며 2관왕에 오른 중국 수영 신성 장잔숴다.



장잔숴의 자유형 800ｍ 개인 최고 기록은 7분44초45다.



2022 항저우 대회 자유형 1,500ｍ 우승자 페이리웨이(중국)가 7분47초11의 개인 최고 기록으로 뒤를 따르고, 이마후쿠 가즈시(일본)도 7분47초81의 기록을 보유하고 있다.



남자 계영 400ｍ도 우리의 메달 기대 종목이다.



지난 대회에서 우리나라는 남자 계영 800ｍ에서 금메달을 획득했고, 남자 계영 400ｍ는 은메달을 땄다.



4명의 영자가 100ｍ씩 책임지는 계영 400ｍ는 단거리 선수층이 두꺼운 중국의 강세가 이어지는 종목이다.



그러나 이번에는 분위기가 다르다. 한국 수영에도 '단거리 강자' 김영범(강원특별자치도청)이 새롭게 등장했기 때문이다.



김영범은 20일 자유형 100ｍ 결승에서 이 종목 세계 기록(46초40) 보유자 판잔러(중국)에 불과 0.04초 뒤처진 47초65의 기록으로 은메달을 차지했다.



김영범의 기량이 급성장한 덕분에 한국 수영은 계영 400ｍ에서도 큰 기대를 품고 있다.



자유형 100ｍ에서 압도적인 경쟁력을 갖춘 김영범에 황선우(강원특별자치도청)의 뒤를 받쳐줄 선수 2명만 제 몫을 해준다면 시상대 꼭대기까지 노려볼 만하다.



여자 계영 800ｍ는 2022 항저우 대회 동메달에 이어 이번에는 메달 색을 좀 더 밝게 만드는 것을 목표로 출격한다.



이 밖에 여자 자유형 50ｍ는 허연경(대전광역시시설관리공단)이 출격하고, 남자 접영 50ｍ는 지유찬(대구광역시청)과 양재훈(강원특별자치도청)이 나선다.



여자 평영 200ｍ는 박시은(강원특별자치도체육회), 남자 평영 200ｍ는 조성재(국군체육부대)가 메달 사냥에 도전한다.

<연합>

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