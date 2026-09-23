"리센느 원이 닮아"…스노보드 김상겸, 아내 미모 관심

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 은메달리스트 김상겸의 아내 박한솔 씨가 방송에서 미모로 주목받았다.

22일 방송된 SBS TV 부부 예능물 '동상이몽2 - 너는 내 운명'에 출연한 박 씨는 그룹 리센느 멤버 원이, 에스파 카리나, 배우 설인아 등을 연상시키는 외모로 출연진의 관심을 모았다.

대학 졸업 후 치과위생사로 일하다 현재 휴직 중인 박 씨는 관련 반응에 대해 "그렇게 화제가 됐다고 생각하지는 않는다"고 말했다.

남편 김상겸은 "댓글에 여러 연예인을 닮았다는 이야기가 있더라"며 "최근에는 원이의 모습도 살짝 있는 것 같다"고 덧붙였다.

박 씨는 남편의 올림픽 출전 당시 매일 108배를 올린 사연도 전했다.

그는 "남편이 규모와 상관없이 꾸준히 훈련해 온 과정을 알기에 스스로 만족할 성적을 내길 바랐다"고 밝혔다.

1989년생인 김상겸은 밀라노올림픽 은메달을 목에 걸며 한국 개인 종목 역대 최고령 메달리스트 기록을 세웠다.

<뉴시스>

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