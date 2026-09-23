낮·밤 길이 같은 추분…전국 맑고 낮 최고 30도 [오늘날씨]

절기상 낮과 밤의 길이가 같아지는 추분인 23일은 전국이 대체로 맑고 10~15도 수준의 일교차가 이어지겠다. 낮 최고기온은 30도까지 오를 전망이다.

서울 종로구 광화문역 인근에서 시민들이 겉옷을 걸친 채 출근하고 있다. 뉴시스

기상청은 “당분간 기온은 평년(아침 최저 11~19도, 낮 최고 23~26도)과 비슷하거나 조금 높겠다”며 “전국 대부분 지역에서 낮과 밤의 기온차가 10~15도로 크겠다”고예보했다.

아침 최저기온은 11~20도, 낮 최고기온은 24~30도를 오르내리겠다.

주요 도시 예상 최저기온은 △서울 19도 △인천 20도 △춘천 14도 △강릉 15도 △대전 17도 △대구 15도 △전주 18도 △광주 18도 △부산 20도 △제주 22도다.

낮 최고기온은 △서울 29도 △인천 27도 △춘천 28도 △강릉 26도 △대전 28도 △대구 28도 △전주 29도 △광주 29도 △부산 27도 △제주 26도로 예상된다.

이날 전국이 대체로 맑은 가운데 강원 동해안·산지와 경상권 동해안, 제주도에는 가끔 구름이 많겠고, 오전부터 낮 사이 서해5도에는 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠다.

새벽부터 아침 사이 경기 동부와 강원 내륙·산지, 충북, 전북, 전남 내륙, 경북권 내륙, 경남 서부 내륙에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

특히 내륙의 강이나 호수, 골짜기에 인접한 도로에서는 안개가 더욱 짙게 낄 수 있어 귀성길 차량 운행 시 교통안전에 유의해야겠다.

새벽까지 경상권 해안과 제주도를 중심으로 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘보통’~‘좋음’ 수준을 보이겠다．

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