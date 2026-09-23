트럼프 “이란과 합의할지, 전멸시킬지 중대 결정 내려야”

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시간) 이란과의 전쟁 상황과 관련해 이란과 합의할지, 이란을 소멸시킬지 “중대한 결정”을 내려야 하는 상황이라고 언급했다. 11월 열리는 미국 중간선거 직후 이란과 합의가 이뤄질 것으로 믿는다는 입장도 밝혔다.

사진=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 뉴욕 유엔본부에서 열린 유엔총회 고위급 회기 기조연설에서 “나는 중대한 결정을 내려야 한다”며 이같이 말했다. 그는 이란과의 협상을 통해 재건의 기회를 주거나 이란을 전멸시키는 방안을 제시했다. 이어 “하지만 나는 선거 직후 합의가 성사될 것이라 믿는다”며 “이란이 그렇게 하지 않는 것은 이치에 맞지 않기 때문”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “이란이 핵무기를 보유하는 것을 결코 용납하지 않을 것”이라며 미국의 ‘이란 비핵화 원칙’도 강조했다. 또 “모든 국가가 우리와 함께 이란이 상선에 대한 공격을 중단하고 핵 야망을 포기하며 테러 지원을 중단할 때까지 이란에 대한 전면적인 경제적 고립에 함께 나서줄 것을 촉구한다”고 밝혔다.

이날 CNN은 미 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 유엔총회가 열리는 뉴욕에서 “조건이 맞는다면” 이란 측과 회담에 나설 의사가 있다고 보도했다. 이란 측 유엔 대표단은 마수드 페제시키안 대통령이 이끌고 있다. 대표단에는 아바스 아라그치 외무장관도 포함됐다. 아직 예정된 양측의 회담은 없으며, 이란 측이 회담 가능성에 열려있는지도 불분명하다고 이 당국자는 덧붙였다.

마코 루비오 미 국무장관도 이날 미 NBC 방송 인터뷰에서 “우리는 (이란과의 대화에) 열려있다”면서도 “현시점에서는 어떤 것도 예정돼 있지 않다”고 언급했다.

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