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李 ‘정국 돌파용’ 기자회견, 부정평가 57.7%…“잘했다” 응답은 39.2% [리얼미터]

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이강진 기자 jin@segye.com

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이재명 대통령이 정국 돌파구로 삼은 지난 18일 기자회견을 두고 부정적 평가가 절반 이상을 차지했다는 리얼미터의 여론조사 결과가 22일 나왔다. 기자회견 이후 이 대통령 국정 지지율 전망을 두고도 “하락할 것”이라는 응답이 10명 중 4명가량인 것으로 나타났다. 

이재명 대통령이 지난 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 지난 18일 청와대 영빈관에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 전날 18세 이상 남녀 503명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 기자회견에 대해 “잘했다”고 평가한 응답자는 39.2％였다. “잘못했다”는 응답은 57.7％, “잘 모름”은 3.1％였다. 이 대통령은 지난 18일 청와대에서 가진 기자회견에서 공소 취소·연임 개헌 논란부터 범여권 내 갈등, 국정 지지율 하락, 호르무즈해협 파병, 인사 문제 등 산적한 현안에 대해 입장을 밝혔다.   

 

이번 회견으로 이 대통령의 ‘연임 개헌 논란이 해소됐다’고 응답한 비율은 44.0％, ‘해소되지 않았다’는 응답은 51.7％로 집계됐다. 이 대통령이 기자회견에서 직접 “연임할 생각 전혀 없다”고 밝혔음에도 국민 10명 중 5명은 논란이 해소되지 않았다고 답한 것이다. 리얼미터는 “두 응답 간 격차는 오차범위 내(±4.4%포인트)인 7.7%포인트로, 대통령의 명확한 입장 표명에도 불구하고 여론의 찬반이 팽팽하게 엇갈린 것으로 나타났다”고 했다.

 

기자회견 이후 이 대통령의 지지율 전망 질문에는 응답자의 45.9％가 ‘하락할 것’이라 답했다. ‘상승할 것’이라는 응답은 36.8％, ‘별다른 변화가 없을 것’이라는 응답은 15.8％였다.

 

이 대통령이 향후 국정운영에서 중점을 둬야 할 분야로는 응답자의 34.3％가 ‘부동산·민생경제 문제 해결’을 꼽았다. 이어 ‘인사쇄신·국정 신뢰 회복’ 15.9％, ‘검찰·경찰 등 권력기관 개혁’ 13.8％, ‘외교·안보 한·미 동행 강화’ 9.3％, ‘개헌 등 정치개혁’ 7.2％ 등의 순이었다. 이 대통령은 회견에서 부동산 이슈에 대해 “다들 (부동산 개혁을) 하려다 안 됐지만, 이 정부는 한다고 분명히 말씀드릴 수 있다”며 “집값 안정을 반드시 이뤄낼 것”이라고 밝혔다.

 

이번 조사는 무선 ARS 전화조사 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95％ 신뢰 수준에 ±4.4％ 포인트, 응답률은 4.6％다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.


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