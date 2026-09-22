사상 첫 ‘팀 퍼펙트’… 야구 홍콩전 콜드 승 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

한국 야구대표팀이 약체 홍콩을 완파하고 2연승을 내달리며 아시안게임 5연패를 향해 순항했다.



류지현 감독이 이끄는 대표팀은 22일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 B조 조별리그 2차전에서 장단 14안타를 몰아친 타선과 ‘팀 퍼펙트’를 달성한 마운드를 앞세워 13-0, 7회 콜드게임 승리를 거뒀다.

22일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 B조 조별리그 2차전 대한민국과 홍콩의 경기. 7회 말 홍콩에 13대 0으로 승리한 한국 선수단이 홍콩 선수단과 인사를 나누고 있다. 연합뉴스

전날 B조에서 유일하게 전력을 다해 싸워야 하는 상대인 대만을 상대로 5-0, 팀 영봉승을 거두며 사실상 조 1위로 슈퍼라운드행을 확정 지은 한국은 홍콩을 상대로는 여유로운 경기를 펼쳤다. 한국은 23일 정오에 태국과 조별리그 마지막 경기를 치른다.



주장 노시환(한화)이 신호탄을 쐈다. 1회 2사 후 김도영(KIA)의 내야안타 출루 후 첫 타석에 들어선 노시환은 시원한 좌중간 투런 아치를 그려내며 기선을 제압했다. 3-0으로 앞선 3회 2사 만루에선 조형우(SSG)가 왼쪽 담장을 넘기는 호쾌한 만루포로 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 5회에 김지찬(삼성)과 윤동희(롯데)의 적시타로 10-0을 만든 한국은 7회 윤동희와 박재현(KIA)의 적시타와 정준재(SSG)의 희생플라이로 3점을 더 보탰다. 이날 한국은 선발타자 전원이 출루했고, 문현빈(한화)을 제외하면 선발 타자가 전원 안타를 기록하며 홍콩 마운드를 폭격했다.



마운드는 더할 나위 없이 완벽했다. KBO리그 2년 차 시즌에 14승을 거두며 급성장한 최민석(두산)이 선발로 나서 2이닝 2탈삼진 무실점 역투로 기분 좋게 출발했다. 김진욱(3회), 최준용(4회·이상 롯데), 김영우(5회·LG), 배찬승(6회·삼성), 성영탁(7회·KIA)이 차례로 마운드에 올라 탈삼진 12개를 곁들여 무피안타 무4사구로 홍콩 타자를 단 한 명도 출루시키지 않는 완벽 릴레이 투구로 ‘팀 퍼펙트’를 달성했다. KBO 사무국이 아시안게임 기록을 전산화한 2002년 이래 우리 대표팀 투수들이 노히트는 물론 팀 퍼펙트를 달성한 건 이번이 처음이다.

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