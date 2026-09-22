포스코퓨처엠, SK온과 LFP 양극재 1조1000억 공급계약 체결, 수주 행보 본격화

포스코퓨처엠(대표이사 엄기천)이 SK온과 LFP(리튬·인산·철) 양극재 대규모 공급계약을 체결했다고 22일 밝혔다.

포스코퓨처엠은 지난 달 국내 배터리社와 19만t 규모의 LFP 양극재 장기 공급 합의 이후 잇따른 대형 계약으로 LFP 시장 진출을 본격화하고 있다.

포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. 최근 포항 공장 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 전환 완료했으며, 고객사 수주에 맞춰 라인을 추가로 전환해 생산능력을 지속 확대할 계획이다. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠은 그간 SK온에 음극재를 공급하며 협력을 지속해왔다.

이번에 처음으로 양극재 공급계약까지 체결함으로써 협력관계를 한층 강화할 계획이다.

또한 이번 계약 체결을 통해 포스코퓨처엠은 국내 배터리 3사 모두에 양·음극재를 공급하게 되어 고객 포트폴리오를 확대하고 중장기 성장 기반을 더욱 공고히 하게 됐다.

22일 체결한 계약은 2027년부터 2029년까지 3년간 약 1조1000억원 규모로, 양사 합의에 따라 2년 추가 공급계약 연장이 가능하다.

LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 출력은 낮지만 가격 경쟁력과 긴 수명이 강점이다.

최근 AI용 데이터센터 증설 등으로 전력 수요가 급증하면서 안정적인 전력 공급을 위한 ESS용 LFP 배터리 수요가 확대되고 있다. 전기차 시장에서도 보급형 모델을 중심으로 LFP 배터리 채택이 늘어나는 추세다.

포스코퓨처엠은 기존 삼원계(NCM·NCA) 중심의 포트폴리오에 LFP 양극재를 추가해 고객 수요에 적극 대응하고 있다.

최근 포항 공장 하이니켈 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 전환 완료했고 올해 말부터 양산공급을 개시할 예정이다. 포스코퓨처엠은 추가 수주에 맞춰 라인을 추가 전환해 생산능력을 지속 확대할 계획이다.

또한 포스코그룹 차원의 원료공급망 협력을 통해 향후 아르헨티나 염호 리튬을 활용한 신공법을 적용해 원가 경쟁력과 품질을 더욱 높인 LFP용 양극재를 생산, 공급할 예정이다.

포스코퓨처엠은 글로벌 무역규제에 대응할 수 있는 공급망과 기술력, 다양한 제품 포트폴리오를 바탕으로 주요 배터리·완성차社와 양·음극재 공급 협의를 지속 중이다.

올해 3월에는 글로벌 완성차사와 1조원 규모의 인조흑연 음극재 장기 공급계약을 체결하고, 약 3570억원을 투자해 베트남에 인조흑연 음극재 공장 신설을 추진하는 등 생산능력 확대에도 속도를 내고 있다.

전북 새만금 국가산업단지에 건설중인 천연흑연 음극재 중간 원료인 구형흑연 가공 공장은 2027년 초에 시운전에 돌입해 하반기 준공 및 본격 양산할 계획이다.

포스코그룹은 지난 7월 미래 성장전략을 발표하며 ▲산업자원(철강) ▲전략자원(리튬, 양·음극재, 희토류 등) ▲에너지자원(LNG, 신재생에너지)을 아우르는 ‘트리플 코어(Triple-core)’ 체제를 구축하고, ‘국가대표 핵심자원 공급자’로 도약하겠다는 비전을 제시한 바 있다.

이에 발맞춰 포스코퓨처엠은 초격차 기술을 바탕으로 사업 경쟁력을 높이고 시장을 확대하는 등 그룹 전략자원의 한축인 양·음극재 사업에서 글로벌 선도사로 도약할 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지